Infos aus erster Hand: Rohstoffmesse München 2026 - Hinkommen, Netzwerken und mit Silber nach Hause gehen!

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Von Rohstoff-Unternehmen informieren lassen und mit echtem Silber nach Hause gehen!

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am 6. und 7. November 2026 öffnet die Rohstoffmesse München in der Motorworld ihre Tore. Mehr als 60 Rohstoffunternehmen präsentieren sich den Anlegern - darunter vier Gesellschaften mit ganz unterschiedlichen Geschäftsmodellen und Rohstoffschwerpunkten.

Und wer mindestens 15 Managementgespräche erfolgreich absolviert, erhält vom Veranstalter eine Unze Silber geschenkt!

Die Rohstoffbranche bietet Anlegern eine außergewöhnliche Vielfalt. Edelmetalle, Industriemetalle, kritische Mineralien und sogar industrielle Rohstoffe wie Salz spielen für Wirtschaft und Versorgungssicherheit eine wichtige Rolle. Während einige Unternehmen neue Lagerstätten erschließen, entwickeln andere große Projekte bis zur Produktion oder setzen auf Beteiligungen und Förderabgaben. Diese unterschiedlichen Geschäftsmodelle eröffnen spannende Einblicke in den Markt. Welche Chancen und nächsten Meilensteine sich daraus ergeben, können interessierte Anleger auf der Rohstoffmesse München direkt mit den Verantwortlichen diskutieren.

Rohstoffunternehmen, die zum Gespräch einladen…

Deep Sea Minerals - Kritische Metalle vom Meeresboden

Deep Sea Minerals will sich Zugang zu kritischen Rohstoffen in der Tiefsee sichern. Im Fokus stehen polymetallische Knollen mit Metallen wie Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan. Das Unternehmen hat in den USA einen Antrag auf eine Explorationslizenz für ein Gebiet in der Clarion-Clipperton-Zone eingereicht und verfolgt zudem Möglichkeiten rund um die Cookinseln. Mit Impossible Metals wurde eine Zusammenarbeit zur Prüfung autonomer Sammeltechnologie vereinbart. Noch steht die Gesellschaft vor wesentlichen Genehmigungsschritten. Auf der Messe lässt sich mit dem Management über die regulatorische Entwicklung und die nächsten Projektphasen sprechen.

Globex Mining - Breites Portfolio statt Einzelwette

Globex Mining Enterprises setzt auf ein vielseitiges Portfolio nordamerikanischer Rohstoffprojekte. Dazu gehören Gold und Silber ebenso wie Basismetalle, Spezialmetalle und Industrieminerale. Neben eigenen Explorationsaktivitäten vergibt Globex Projekte gegen Zahlungen, Aktien oder Förderabgaben an Partnerunternehmen. So kann die Gesellschaft an Fortschritten zahlreicher Projekte beteiligt bleiben, ohne sämtliche Entwicklungsarbeiten selbst finanzieren zu müssen. Jüngste Meldungen betrafen unter anderem Goldbohrungen sowie Antimon- und weitere Spezialmetallprojekte. Ein Gespräch mit dem Management bietet Einblicke in die Projektpipeline und das Potenzial des Royalty-Modells.

Atlas Salt - Großes Salzprojekt auf dem Weg zur Mine

Atlas Salt entwickelt in Neufundland das Great-Atlantic-Salt-Projekt, das auf die langfristige Gewinnung von Steinsalz ausgerichtet ist. Anfang 2026 begannen vorbereitende Arbeiten auf dem Gelände; im Sommer meldete die Gesellschaft Fortschritte bei Bauarbeiten, Genehmigungen und Finanzierung. Im September berichtete Atlas Salt über Interessensbekundungen zur Projektfinanzierung von insgesamt mehr als 300 Millionen US-Dollar. Daneben untersucht das Unternehmen mit Black Bay ein weiteres Industriemineralvorhaben. Damit zeigt Atlas Salt, dass nicht nur Metalle, sondern auch klassische Industrieminerale spannende Investitionsthemen sein können. In München stehen die nächsten Entwicklungsschritte im Mittelpunkt.

Royalties Inc. - Silberprojekt trifft auf Förderabgaben

Royalties Inc. verfolgt einen ungewöhnlich breit gefächerten Ansatz. Zum Portfolio gehört das polymetallische Bilbao-Projekt in Mexiko mit Silber, Blei, Zink und Kupfer. Daneben beansprucht die Gesellschaft eine Kupfer-Silber-Förderabgabe im Zusammenhang mit der Cozamin-Mine von Capstone Copper; die rechtliche Auseinandersetzung um diese Ansprüche bleibt ein zentrales Thema. Ergänzt wird das Geschäft durch laufende Einnahmen aus Musikrechten. Für Rohstoffanleger ist insbesondere interessant, wie sich der Wert des Silberprojekts und der Förderabgabe künftig erschließen lässt. Auf der Messe bietet sich die Gelegenheit, die Strategie direkt mit dem Management zu besprechen.

Netzwerken lohnt sich - und wird sogar belohnt!

Diese vier Rohstoffgesellschaften sind nur ein kleiner Ausschnitt des umfangreichen Messeprogramms. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Unternehmenschefs und Branchenexperten persönlich ins Gespräch zu kommen, unterschiedliche Geschäftsmodelle kennenzulernen und sich ein eigenes Bild von den Chancen am Rohstoffmarkt zu machen.

Quelle: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Besonderer Anreiz: Wer über die offizielle Meeting-Plattform mindestens 15 Gespräche bucht und diese während der Messe erfolgreich durchführt, erhält nach Überprüfung vom Veranstalter eine physische Unze Silber geschenkt!

Registrieren Sie sich für den offiziellen Meeting-Planer unter folgendem Link: SIGN UP

Der Eintritt zur Rohstoffmesse ist kostenlos, die verfügbaren Gesprächstermine jedoch begrenzt. Zögern Sie am besten nicht und melden Sie sich an, vor allem für die Meetings.

Kostenlose Eintrittskarten: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Management-Meetings buchen:

https://app.simple-conference.com/conferences/munich-mining-conference-2026/register/attendee

Viele Grüße vom Orga Team der

Rohstoffmesse München 2026

Die Michael Türk Finanzinformationsdienstleistung als Veranstalter erhält für die Messeteilnahme von den genannten Unternehmen eine finanzielle Vergütung, wodurch ein eindeutiger und konkreter Interessenskonflikt besteht, auf diesen hiermit hingewiesen wird.

Hinweis/Anzeige: Keine Anlageberatung. Aktien sind volatil; Totalverlust möglich. Etwaige Interessenkonflikte beachten.

Enthaltene Werte: CA3799005093,CA04943J1003,CA24378A1012