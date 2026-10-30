Amazon investiert Milliarden in neue Rechenzentren und profitiert gleichzeitig von der enormen Nachfrage nach künstlicher Intelligenz. Doch an der Börse wächst die Skepsis, ob sich die gewaltigen Ausgaben schnell genug auszahlen. Die jüngsten Geschäftszahlen verstärken diese Sorgen nun deutlich. Amazon verfehlt Erwartungen - AWS wächst um 39% Amazon hat am Donnerstagabend seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht und dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de