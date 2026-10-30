RBC hat das Kursziel für Evotec von 10 auf 5 Euro gesenkt und die Einstufung dennoch auf Outperform belassen. Analyst Charles Weston versah seinen Kommentar mit dem Stempel Speculative Risk und verweist damit auf erhöhte Risiken bei einem Investment in den Wirkstoffforscher. Was ist eine Kaufempfehlung wert, die mit einer Halbierung des Kursziels und einem Risikohinweis einhergeht? Bewertungsmodell angepasst Auslöser für die Zielkürzung ist laut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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