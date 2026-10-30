PUMAs Q3 zeigte weitere Fortschritte im Reset: Der Umsatz verbesserte sich sequenziell (+5% qoq, -6% yoy), die Bruttomarge erreichte 49,5 %, und die Lagerbestände gingen im Zuge der Bereinigung deutlich zurück. Die kommerzielle Erholung bleibt jedoch uneinheitlich: Nordamerika, EMEA und das Wholesale-Geschäft entwickelten sich weiterhin schwach. Zudem begrenzten die erhöhten Betriebskosten (OPEX) trotz der starken Bruttomarge die Ergebniskonvertierung. Das berichtete EBIT blieb mit EUR -11,4 Mio. leicht negativ. Das Management bestätigte seinen Umsatzausblick, präzisierte jedoch die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf EUR -80 Mio. bis -130 Mio. (engere Spanne). Wir belassen daher unsere Annahmen zu Umsatz und Bruttomarge im Wesentlichen unverändert, senken aber unsere EBIT-Schätzung für 2026E in Richtung des Mittelpunkts der Guidance-Spanne. Insgesamt bleibt unser Kursziel bei EUR 24,00, und wir bestätigen unsere Empfehlung HOLD. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/puma-se
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