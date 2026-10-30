Nettofinanzverbindlichkeiten unter 100 Mio. Euro Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem kleinen Konzernüberschuss von 0,2 Mio. Euro abgeschlossen und damit zum dritten Mal in Folge ein positives Jahresergebnis erzielt - und das ohne größere Transfereinnahmen und trotz zusätzlichen Aufwendungen durch den Bundesliga-Aufstieg. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 152,6 Mio. Euro nach 157,9 Mio. Euro im Vorjahr. Deutliche Zuwächse verzeichnet der Erstligist bei der Vermarktung mit einem Plus von rund 17 % auf 41,5 Mio. Euro sowie im Merchandising mit einem Anstieg um rund 32 % auf 18,9 Mio. Euro. Finanziell profitierte Schalke 04 insbesondere von der im November 2025 platzierten neuen Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A460XXX) mit einem Volumen von 90 Mio. Euro. Mithilfe der neuen börsennotierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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