Das Energiemanagement Heartbeat AI von 1Komma5° soll KWK-Anlagen und Gasmotoren von 2G Energy steuern, die für die Stromversorgung von Rechenzentren zum Einsatz kommen. Die Software soll Photovoltaik, Speicher und die Anlagen von 2G in Echtzeit steuern. Das Photovoltaik-Unternehmen 1Komma5° will zukünftig mit 2G Energy AG zusammenarbeiten. 2G Energy AG eine Hersteller von Systemen zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und Gas-to-Power-Anlagen. Das gemeinsame Ziel: Rechenzentren und Industrie zuverlässig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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