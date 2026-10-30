Original-Research: Polytec Holding AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu Polytec Holding AG
Prognose gesenkt; Belastung konzentriert sich auf das Q4
POLYTEC hat gestern per Ad-hoc die Ergebnisprognose für 2026 gesenkt. Wir passen unsere Schätzungen an und geben einen Ausblick auf die Q3-Zahlen am 12.11.
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Statt einer EBIT-Marge von ~3% erwartet das Management nun nur noch 1 bis 2%, der Umsatz soll am unteren Ende der bisherigen Spanne bei ~560 Mio. EUR liegen. Hinter der Prognosesenkung stehen zwei Effekte. Erstens kurzfristige Abrufkürzungen im Q4: Im Automotive-Bereich vor allem bei VW (~28% Umsatzanteil), das gestern schwache Q3-Zahlen meldete. Den größeren Ergebniseffekt hat jedoch das Geschäft mit einem großen Pooling-Anbieter, wo im Q4 ein wesentlicher Teil der vollautomatisierten Linien stillsteht. Darüber hinaus belasten Anlaufprobleme der aus Weierbach nach Hörsching verlagerten Umsätze (Sonderfahrten, Ausschuss) das H2 mit ~3 Mio. EUR.
Q3-Preview: Da die Abrufkürzungen laut Unternehmen vor allem das Q4 betreffen, erwarten wir ein noch solides Q3.
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Den Umsatz sehen wir bei 140,0 Mio. EUR (-2,6% qoq), belastet durch die Portfoliobereinigung. Die EBIT-Marge erwarten wir mit 2,2% leicht über dem Vorjahr (2,1%), da die Kostenmaßnahmen greifen. Für das Q4 impliziert unsere Jahresschätzung damit ein EBIT von -1,9 Mio. EUR. Da dieses Geschäft über langfristige Verträge abgesichert ist und die Weierbach-Kosten auslaufen, halten wir eine Normalisierung im Verlauf des H1 2027 für wahrscheinlich. Die SPA-Pipeline in der Mehrweg-, Bau- und Industrielogistik bleibt davon unberührt, erste Neukunden des Pooling-Anbieters dürften zusätzlich Schub geben.
Schätzungen: Für 2026e rechnen wir nun mit einem Umsatz von 560,0 Mio. EUR (zuvor 587,0 Mio. EUR) und einem EBIT von 9,5 Mio. EUR (zuvor 22,0 Mio. EUR). Mit 1,7% EBIT-Marge liegen wir in der oberen Hälfte der Guidance. Für 2027e und 2028e senken wir die EBIT-Marge auf 3,0% bzw. 3,6%.
Fazit: Die Gewinnwarnung ist ein spürbarer Rückschlag, an der strategischen Richtung ändert sie aber nichts. Die Belastung konzentriert sich auf ein Quartal, und mit einer Eigenkapitalquote von 50,1% ist die Bilanz solide. Nach dem Kursrückgang von 23% notiert die Aktie bei nur ~3,4x EV/EBITDA 2027e. Aus unserem angepassten DCF-Modell ergibt sich ein neues Kursziel von 8,00 EUR (zuvor 10,00 EUR, Kurspotenzial 63%). Wir bestätigen unser 'Kaufen'-Rating.
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