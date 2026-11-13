DJ PTA-PVR: POLYTEC HOLDING AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)
POLYTEC HOLDING AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG
Hörsching (pta000/13.11.2026/15:37 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung
1. Emittent POLYTEC HOLDING AG, Polytec-Straße 1, 4063 Hörsching, Österreich
2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: Erwin Bauernfeind
4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)
5. Datum der Schwellenberührung 11.11.2026
6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person
% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 5,22 0 5,22 22.329.585 Schwellenberührung Situation in der 4,33 0 4,33 vorherigen Meldung
7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle
7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören
ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000A00XX9 777.872 388.071 3,48 1,74 Summe: 1.165.943 5,22
7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 0 0
7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe: 0 0
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von Ziffer Name kontrolliert durch Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) Ziffer (%) 1 Erwin Bauernfeind 3,48 n/a 3,48 Bauernfeind 2 Gebäudeverwaltungs 1 1,74 n/a 1,74 GmbH
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen
(Ende)
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Aussender: POLYTEC HOLDING AG Polytec-Straße 1 4063 Hörsching Österreich Ansprechpartner: Paul Rettenbacher Tel.: +43 7221 701 292 E-Mail: paul.rettenbacher@polytec-group.com Website: www.polytec-group.com ISIN(s): AT0000A00XX9 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1794580620421 ]
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November 13, 2026 09:37 ET (14:37 GMT)