DJ PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: Q1-Q3 2026: Ertragslage verbessert, Bilanz gestärkt - Diversifikation vorangetrieben

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

POLYTEC HOLDING AG: Q1-Q3 2026: Ertragslage verbessert, Bilanz gestärkt - Diversifikation vorangetrieben

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Hörsching (pta000/12.11.2026/07:45 UTC+1)

. * EBIT-Marge im Jahresvergleich auf 2,3% verbessert

* Ergebnis je Aktie von EUR 0,10 auf EUR 0,19 gestiegen

* Eigenkapitalquote bei 49,9%

* Nettofinanzverbindlichkeiten im Jahresvergleich deutlich gesenkt

* Fortschritte bei neuen Anwendungen und Kundenprojekten im Bereich Smart Plastic Applications

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Die POLYTEC GROUP hat in den ersten neun Monaten 2026 wesentliche Fortschritte bei ihrer strategischen und operativen Ausrichtung erzielt. Der Umsatzrückgang um 17,1% auf EUR 426,6 Mio. ist zu einem wesentlichen Teil auf die bewusst vorgenommenen Portfolioanpassungen, insbesondere die Veräußerung des operativen Geschäfts im Vereinigten Königreich und die Schließung des Werks in Weierbach, zurückzuführen.

Trotz des geringeren Geschäftsvolumens konnte POLYTEC in den Monaten Jänner bis September 2026 ihre Ertragskraft verbessern und ihre Bilanz weiter stärken. Gleichzeitig stieg das operative Ergebnis (EBIT) von EUR 8,9 Mio. auf EUR 9,7 Mio.; die EBIT-Marge verbesserte sich von 1,7% auf 2,3%. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich von EUR 0,10 auf EUR 0,19.

Die Entwicklung zeigt, dass die konsequente Anpassung der Kosten- und Produktionsstrukturen Wirkung entfaltet. Gleichzeitig treibt das Unternehmen auf Basis seiner breiten technologischen Kompetenz und etablierten Kundenbeziehungen die Erschließung zusätzlicher Geschäftsfelder außerhalb der Automobilindustrie voran.

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Finanzielle Handlungsfähigkeit weiter gestärkt

Die POLYTEC GROUP hat ihre Finanzstruktur deutlich verbessert. Die Nettofinanzverbindlichkeiten konnten innerhalb eines Jahres von EUR 57,3 Mio. auf EUR 20,6 Mio. reduziert werden und liegen damit weiterhin auf einem niedrigen Niveau, auch wenn sie gegenüber dem Jahresende 2025 (EUR 17,6 Mio.) leicht gestiegen sind.

Gleichzeitig erhöhte sich die Eigenkapitalquote auf 49,9% (30.09.2025: 43,3%; 31.12.2025: 46,2%). Dies gelang trotz einer Dividendenausschüttung von rund EUR 4,4 Mio. im Juni 2026. Das positive Periodenergebnis und die im Zuge der Portfolioanpassungen reduzierte Bilanzsumme trugen zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalquote bei. Mit einer Liquidität von EUR 43,0 Mio., einer geringen Nettofinanzverschuldung und einer soliden Eigenkapitalausstattung verfügt POLYTEC über die finanziellen Voraussetzungen, um gezielt in neue Projekte zu investieren und sich bietende strategische Chancen zu nutzen.

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Diversifikation mit konkreten Entwicklungsfortschritten

POLYTEC ist mit breiter Technologiekompetenz, langjährigen Kundenbeziehungen und umfassender Erfahrung in der Industrialisierung anspruchsvoller Kunststofflösungen als verlässlicher Entwicklungs- und Produktionspartner positioniert. Diese Kompetenzen werden gezielt auf neue Anwendungen außerhalb der Automobilindustrie übertragen. Im Bereich Smart Plastic Applications konnten mit neuen Kunden weitere Entwicklungsprojekte vorangetrieben und Fortschritte bei innovativen Lösungen für die Mehrweg-, Bau- und Industrielogistik erzielt werden.

Ein konkretes Beispiel ist das intelligente, vernetzte Mehrweg-Logistiksystem BOOXit, bei dem POLYTEC als Industrialisierungspartner und exklusiver Lieferant fungiert. Erste BOOXit-Behälter wurden bereits vom Österreichischen Bundesheer getestet - ein wichtiger Schritt zur Validierung der Lösung für zivile und militärische Logistikanwendungen.

Auch weitere Projekte haben wesentliche Entwicklungsschritte erreicht. Kundenfreigaben, Industrialisierung und Serienanläufe benötigen jedoch noch Zeit, bevor daraus nennenswerte profitable Umsatzbeiträge entstehen. Ziel bleibt es, den Anteil des Non-Automotive-Geschäfts innerhalb der kommenden zwei bis drei Jahre auf rund 30% des Konzernumsatzes zu steigern.

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"Wir richten unsere Entscheidungen nicht ausschließlich an kurzfristigen Entwicklungen aus, sondern an der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft von POLYTEC. Dazu gehört auch, notwendige Veränderungen konsequent umzusetzen und gegebene Chancen zu ergreifen. Die Fortschritte bei Profitabilität und Bilanzstruktur bestätigen unsere Anpassungsfähigkeit. Mit unserer technologischen Kompetenz und der gezielten Erschließung neuer Geschäftsfelder schaffen wir die Voraussetzungen für eine breitere, widerstandsfähigere und langfristig profitable Unternehmensentwicklung.", kommentiert Markus Huemer, CEO der POLYTEC Holding AG.

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Ausblick Geschäftsjahr 2026

Das Management der POLYTEC Holding AG geht für das gesamte Geschäftsjahr 2026 aus heutiger Sicht von einem geplanten Konzernumsatz in der Größenordnung von rund EUR 560 Mio. aus und erwartet eine EBIT-Marge von 1% bis 2%. Gemäß der Dividendenpolitik und dem jeweiligen Erreichen eines entsprechenden Ergebnisses nach Steuern, beabsichtigt das Unternehmen eine Dividende auszuschütten.

Der Vorstand der POLYTEC Holding AG hatte am 29. Oktober 2026 auf Grundlage des bisherigen Geschäftsjahres und der aktualisierten Planung für das vierte Quartal die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 angepasst. Ausschlaggebend für die Senkung der Ertragsaussicht waren insbesondere kurzfristige Umsatzanpassungen wesentlicher Kunden für das vierte Quartal. Des Weiteren wirken operative Belastungen aus den getätigten Portfolioanpassungen zeitlich begrenzt nach, was insbesondere auf die Schließung des Werkes Weierbach zurückzuführen ist.

Die Prognoseanpassung verdeutlicht zugleich, dass nicht allein die Höhe der Kundenabrufe, sondern insbesondere der daraus resultierende Produktmix einen wesentlichen Einfluss auf die Profitabilität und die kurzfristige Planbarkeit der Geschäftsentwicklung haben. Während POLYTEC die operativen Anpassungen im Automotive-Geschäft konsequent fortsetzt, soll der gezielte Ausbau des Non-Automotive-Geschäfts mit neuen Kunden, Produkten und Absatzmärkten die Abhängigkeit von einzelnen Branchen und kurzfristigen Nachfrageschwankungen langfristig reduzieren.

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Der Zwischenbericht der POLYTEC Holding AG zum Stichtag 30. September 2026 ist auf der Website des Unternehmens unter Investor Relations, Publikationen zum Download bereitgestellt.

https://www.polytec-group.com/investor-relations/publikationen

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Aussender: POLYTEC HOLDING AG Polytec-Straße 1 4063 Hörsching Österreich Ansprechpartner: Paul Rettenbacher Tel.: +43 7221 701 292 E-Mail: paul.rettenbacher@polytec-group.com Website: www.polytec-group.com ISIN(s): AT0000A00XX9 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794465900321 ]

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November 12, 2026 01:45 ET (06:45 GMT)