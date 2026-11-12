Original-Research: POLYTEC Holding AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu POLYTEC Holding AG
CC-Feedback: Temporäre Q3-Belastungen trüben den Blick auf die reifende SPA-Pipeline
POLYTEC bestätigt nach einem operativ schwachen Q3 die gesenkte Prognose. Die Belastungen sind aus unserer Sicht temporär, die SPA-Pipeline reift sichtbar.
[Tabelle]
Belastungen im Q3 und Q4 temporär: Das EBIT von 1,4 Mio. EUR enthält einen Entkonsolidierungsertrag von 1,2 Mio. EUR. Haupttreiber der Schwäche ist...
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