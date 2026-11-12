Original-Research: POLYTEC Holding AG - von Montega AG



12.11.2026 / 17:26 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu POLYTEC Holding AG Unternehmen: POLYTEC Holding AG ISIN: AT0000A00XX9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.11.2026 Kursziel: 8,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Mustafa Hidir

CC-Feedback: Temporäre Q3-Belastungen trüben den Blick auf die reifende SPA-Pipeline



POLYTEC bestätigt nach einem operativ schwachen Q3 die gesenkte Prognose. Die Belastungen sind aus unserer Sicht temporär, die SPA-Pipeline reift sichtbar.



[Tabelle]



Belastungen im Q3 und Q4 temporär: Das EBIT von 1,4 Mio. EUR enthält einen Entkonsolidierungsertrag von 1,2 Mio. EUR. Haupttreiber der Schwäche ist...



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Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



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