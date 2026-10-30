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Markus Weingran
30.10.2026 15:27 Uhr
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Pharma-Aktien gegen KI-Schmerz: Eli Lilly: Schein vor Verdopplung | Amazon: Capex vs. Cloud | Intel: Engpässe

Die KI-Stimmung kippt wieder. Amazon und Intel patzen mit ihren Zahlen und auch der Ausblick von Kioxia überzeugt die Anleger nicht. Der KI-Abverkauf nimmt wieder Fahrt auf. Ein Gegenmittel: Pharma-Aktien!KI-Boom wird zum Albtraum: Amazon und Intel stürzen ab! Die Wall Street erlebt einen heftigen Technologie-Ausverkauf. Amazon verliert vorbörslich rund sieben Prozent, Intel sogar 25 Prozent. Beide Konzerne haben mit ihren Quartalszahlen die Anleger enttäuscht. Besonders brisant: Der milliardenschwere KI-Boom entwickelt sich zunehmend zum Risiko. Was können Anleger unternehmen, um die Kursstürze der KI-Aktien abzufedern? Pharma-Aktien, angeführt von Eli Lilly, könnten hier die richtige …

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© 2026 Markus Weingran
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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