Pharma-Aktien gegen KI-Schmerz: Eli Lilly: Schein vor Verdopplung | Amazon: Capex vs. Cloud | Intel: Engpässe

Die KI-Stimmung kippt wieder. Amazon und Intel patzen mit ihren Zahlen und auch der Ausblick von Kioxia überzeugt die Anleger nicht. Der KI-Abverkauf nimmt wieder Fahrt auf. Ein Gegenmittel: Pharma-Aktien!KI-Boom wird zum Albtraum: Amazon und Intel stürzen ab! Die Wall Street erlebt einen heftigen Technologie-Ausverkauf. Amazon verliert vorbörslich rund sieben Prozent, Intel sogar 25 Prozent. Beide Konzerne haben mit ihren Quartalszahlen die Anleger enttäuscht. Besonders brisant: Der milliardenschwere KI-Boom entwickelt sich zunehmend zum Risiko. Was können Anleger unternehmen, um die Kursstürze der KI-Aktien abzufedern? Pharma-Aktien, angeführt von Eli Lilly, könnten hier die richtige …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran