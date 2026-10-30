DJ PTA-DD: FCR Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
FCR Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Pullach im Isartal (pta000/30.10.2026/15:00 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name MAMBO Vermögensverwaltung GmbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status In enger Beziehung b) Erstmeldung Falk Raudies Vorstand 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name FCR Immobilien AG b) LEI 967600LT9MY90VC0Y128 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000A1YC913 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 9,50 EUR 52.383,00 EUR 9,50 EUR 152.000,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 9,50 EUR 204.383,00 EUR e) Datum des Geschäfts 28.10.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
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Aussender: FCR Immobilien AG Kirchplatz 1 82049 Pullach im Isartal Deutschland Ansprechpartner: Ulf Wallisch, Senior Director, Head of Operations Management Tel.: +49 89 413 2496 11 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de Website: www.fcr-immobilien.de ISIN(s): DE000A1YC913 (Aktie) DE000A352XXX (Anleihe) DE000A4DFXXX (Anleihe) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1793368800869 ]
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October 30, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)