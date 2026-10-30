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WKN: A1YC91 | ISIN: DE000A1YC913 | Ticker-Symbol: FC9
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30.10.26 | 13:17
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Branche
Immobilien
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FCR IMMOBILIEN AG Chart 1 Jahr
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Dow Jones News
30.10.2026 15:33 Uhr
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PTA-DD: FCR Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: FCR Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

FCR Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Pullach im Isartal (pta000/30.10.2026/15:00 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 MAMBO Vermögensverwaltung GmbH 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                           In enger Beziehung 
b)      Erstmeldung 
                                           Falk Raudies 
                                           Vorstand 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 FCR Immobilien AG 
b)      LEI                                 967600LT9MY90VC0Y128 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Aktie 
        Kennung                               DE000A1YC913 
b)      Art des Geschäfts                          Kauf 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        9,50 EUR                               52.383,00 EUR 
        9,50 EUR                               152.000,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        9,50 EUR                               204.383,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                         28.10.2026 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                          Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      FCR Immobilien AG 
           Kirchplatz 1 
           82049 Pullach im Isartal 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Ulf Wallisch, Senior Director, Head of Operations Management 
Tel.:         +49 89 413 2496 11 
E-Mail:        u.wallisch@fcr-immobilien.de 
Website:       www.fcr-immobilien.de 
ISIN(s):       DE000A1YC913 (Aktie) DE000A352XXX (Anleihe) DE000A4DFXXX (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793368800869 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

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