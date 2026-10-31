Atos, Deutsche Telekom und der 8-kbit/s-Ansatz: Wie sich Nodestream von den Netz-Schwergewichten abgrenzt

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Staatliche Auftraggeber kaufen Sicherheit und Souveränität - Streitkräfte brauchen zusätzlich Kommunikation, wenn Bandbreite knapp, gestört oder abgeschaltet ist

Wer Behörden und Streitkräfte mit digitaler Infrastruktur beliefert, verkauft zunehmend Souveränität: Daten sollen im eigenen Rechtsraum bleiben, Netze sollen auch unter Druck funktionieren. Atos Group (WKN: A411MH | ISIN: FR001400X2S4) richtet sich nach der Restrukturierung stärker auf Cybersicherheit und souveräne Technologie aus. Im ersten Quartal 2026 schrumpfte der organische Umsatz nach Börsenberichten um rund elf Prozent auf 1,739 Milliarden Euro, der Bereich Sovereign Technology, Cybersicherheit und Cloud verzeichnete einen ähnlichen Rückgang. Nach Medienberichten hat sich der Konzern zugleich einen Rahmenauftrag der Europäischen Kommission mit einem Volumen von bis zu 326 Millionen Euro für technische Cybersicherheits-Betriebsleistungen gesichert. Die Konzerntochter Eviden bietet zudem ein externes Schlüsselverwaltungssystem für die europäische AWS Sovereign Cloud an, das sich an Behörden mit hohen Datenschutzanforderungen richtet.

Zwei Schichten der Konnektivität

Die Deutsche Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508) steht stellvertretend für kommerzielle Netzbetreiber, deren Mobilfunk- und Festnetze auf hohe Datenraten für viele Nutzer gleichzeitig ausgelegt sind. Atos wiederum sichert vor allem die Schicht darüber ab: Daten, Zugriffe, Cloud-Umgebungen. Beide Ansätze setzen voraus, dass eine ausreichend leistungsfähige Verbindung besteht. Genau das ist im militärischen Einsatz nicht garantiert. Satellitenverbindungen können überlastet, gestört oder abgeschattet sein, Mobilfunk kann ausfallen oder gezielt abgeschaltet werden. Vereinfacht gesagt, setzen Standardnetze auf Kapazität, während spezialisierte Anbieter wie Nodestream darauf zielen, mit sehr wenig Kapazität auszukommen.

Was Nodestream nach eigenen Angaben leistet

Nodestream Ltd (WKN: A3DPNG | ISIN: AU0000481509; ASX: NS1) beschreibt seine Software als netzwerkoptimierte Plattform für ferngesteuerte Einsätze. Sie soll Video, Sprache, Telemetrie und Daten für Lagebild und Fernsteuerung sicher und in Echtzeit übertragen, und zwar nach Unternehmensangaben mit minimaler Bandbreite ab 8 kbit/s und über jedes verfügbare Netz, einschließlich überlasteter, umkämpfter oder gestörter Satelliten- und Mobilfunkverbindungen. Die Software gibt es in mehreren Ausführungen, von kompakten Embedded-Modulen bis zu Anwendungen für Linux und Windows. Die am weitesten ausgebaute Variante ist für Verteidigungs- und Behördeneinsätze mit erhöhten Sicherheitsanforderungen konfiguriert.

Plan Consilience: Verteidigung als Zielmarkt

Nodestream, früher als Harvest Technology Group bekannt, richtet sein Geschäft unter dem Namen Plan Consilience auf Verteidigungsmärkte aus. Nach einer im April veröffentlichten Marktanalyse für die USA folgte im August die Beauftragung der Beratungsfirma Waypoint Strategic Partners, die laut Mitteilung bei Marktpositionierung, Compliance und Partnerschaften mit US-Rüstungskonzernen unterstützen soll. In der Ukraine unterzeichnete das Unternehmen im Juli eine unverbindliche Absichtserklärung mit dem Technologiepark Flight City 4.0. Im Juni-Quartal lag der operative Mittelabfluss bei netto 1,515 Millionen australischen Dollar; Barmittel und nicht gezogene Finanzierungslinien beliefen sich auf 4,731 Millionen. Zuvor hatte Nodestream in einer zweistufigen Platzierung 6,5 Millionen australische Dollar aufgenommen.

Atos und die Deutsche Telekom stehen für Schwergewichte, die Netze, Rechenzentren und Sicherheitsdienste im großen Maßstab liefern. Nodestream bietet etwas anderes an, nämlich eine Software, die Daten dort durchbringen soll, wo diese Infrastruktur an Grenzen stößt. Ob sich dieses Nischenangebot gegen die Beschaffungsmacht der Großen behaupten kann oder eher als Ergänzung in deren Lösungen landet, ist offen.

Quellen:

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260813/pdf/072q24mdt1p39f.pdf

https://www.investsmart.com.au/investment-tools/shares/asx-price-sensitive-announcements/asx-ns1/2554036

https://www.investsmart.com.au/security/asx/ns1/nodestream-ltd/announcements

https://www.marketindex.com.au/asx/htg/announcements/placement-raises-a-6-5-million-6A1327081

https://www.boerse-express.com/news/articles/atos-nordamerika-geschaeft-bricht-um-269-ein-896799

https://www.boerse-express.com/news/articles/atos-aktie-mega-auftrag-von-der-eu-827606

https://www.boerse-express.com/news/articles/atos-aktie-cloud-offensive-ueberzeugt-875302

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Nodestream

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