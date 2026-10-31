Westinghouse-Börsengang: Bloomberg nennt über 50 Milliarden Dollar Bewertung - woher kommt das Uran für den Reaktor-Boom?

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Der geplante Mega-IPO rückt die Brennstoffkette in den Blick - ein Explorer am Südwestrand des Athabasca-Beckens sucht nach neuen Vorkommen

Der Reaktorbauer Westinghouse, nicht börsennotiert und im Besitz von Cameco (WKN: 882017 | ISIN: CA13321L1085) mit 49 Prozent und Brookfield Renewable Partners (WKN: A1JQFZ | ISIN: BMG162581083) mit 51 Prozent, bereitet einen US-Börsengang vor. Cameco teilte Ende Juli mit, dass ein vertraulicher Entwurf bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht wurde. Bloomberg berichtete im September, die angestrebte Bewertung liege bei über 50 Milliarden US-Dollar; eine öffentliche Einreichung könnte bereits im Oktober folgen. Ob und wann der Börsengang genau stattfindet, ist offen.

Reaktorbau braucht Brennstoff

Westinghouse baut den Reaktortyp AP1000. Nach Berichten läuft eine Partnerschaft mit der US-Regierung für mindestens 80 Milliarden US-Dollar an neuen Reaktoren; zudem ist von einem Kreditpaket des US-Energieministeriums von bis zu 17,5 Milliarden US-Dollar für die Lieferkette die Rede. Jeder Reaktor verbraucht über Jahrzehnte Uran. Die Nachfrage steigt also, wenn die Pläne umgesetzt werden - das Angebot muss mitwachsen.

Das Angebot: wenige große Förderer

Auf der Angebotsseite dominieren wenige Akteure. Kazatomprom (WKN: A2N9D5 | ISIN: US63253R2013) hat für 2026 eine Fördermenge von 27.500 bis 29.000 Tonnen Uran auf 100-Prozent-Basis angekündigt; Berichte verweisen zugleich auf Engpässe bei Schwefelsäure. Cameco nennt für 2026 eine Förderung seines Anteils von 19,5 bis 21,5 Millionen Pfund. Zusätzlich bindet ein physischer Uranfonds nach Marktberichten mit rund 81,4 Millionen Pfund inzwischen mehr als eine Jahresproduktion von Kazatomprom. Der Uranpreis lag im Sommer laut Berichten bei etwa 89 US-Dollar je Pfund, die Preise am Terminmarkt erreichten Mehrjahreshochs.

Blast Resources: Explorer in der Nachbarschaft von Arrow und Triple R

Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085; CSE: BLST) konzentriert sich auf das Wales-Lake-Uranprojekt mit drei Claim-Gruppen am Südwestrand des Athabasca-Beckens in Saskatchewan. Das Projekt liegt laut Unternehmen im Patterson-Lake-Korridor, in dem die Lagerstätten Triple R und Arrow liegen; Arrow beschreibt Blast als potenziell größte Quelle kostengünstigen Urans weltweit.

Am 2. Juli veröffentlichte Blast Explorationsergebnisse: Auf Basis magnetischer Lineamente und regionaler Uran-/Thorium-Anomalien wurden fünf Ziele für weitere Untersuchungen ausgewählt; das Projekt liegt nach Unternehmensangaben rund zehn Kilometer südlich einer Uranmineralisierung in einer Entdeckungsbohrung eines Nachbarunternehmens. Am 16. Juli meldete das Unternehmen eine weitere starke Uran-/Thorium-Anomalie.

Westinghouse zeigt, wie viel Kapital in Kernenergie fließen könnte; der Brennstoff entsteht jedoch in Minen, die Jahre bis Jahrzehnte Vorlauf haben.

Quellen

https://www.newsfilecorp.com/release/303832

https://www.newsfilecorp.com/release/305420

https://wwww.stockwatch.com/News/Item/Z-C!BLST-3838039/C/BLST

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Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

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