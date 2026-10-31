Umsatzprognose 2026 nach unten angepasst Die hep global GmbH hat nach eigenen Angaben die Gespräche über ihre langfristige Gesamtfinanzierung noch nicht abgeschlossen und rechnet mit einer Einigung mit potenziellen Kapitalgebern erst im Geschäftsjahr 2027. Im Mittelpunkt der angestrebten Refinanzierung steht vor allem die Rückführung des Green Bonds 2021/27 (ISIN: DE000A3H3XXX) mit einem ausstehenden Volumen von 25 Mio. Euro, dessen Rückzahlung nach einer bereits erfolgten Laufzeitverlängerung am 18. November 2027 ansteht. Die Anleihegläubiger hatten im April 2026 einer Verlängerung des ursprünglich am 18. Mai 2026 fälligen Green ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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