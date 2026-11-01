Ein Tagesverlust von 748 Punkten beziehungsweise 2,9 Prozent: Der Nasdaq-Ausverkauf vom Freitag verschärft die Zweifel am Tech-Boom. Auch nach dem Hoch vom 10. März 2000 bewegte sich der Nasdaq zunächst rund drei Wochen weitgehend seitwärts. Der eigentliche Absturz folgte später. Wer darauf setzt, dass eine platzende Blase sofort einen ununterbrochenen Kurssturz auslösen müsste, unterschätzt, wie lange sich eine Trendwende hinziehen kann. Testen Sie unseren Börsendienst und verfolgen Sie unsere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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