Goldunzen in Kanada: Banyan Gold stärkt AurMac, Amex Gold Mining treibt Perron unter Tage voran!

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Während Gold nach dem Rekordlauf konsolidiert, kaufen Notenbanken weiter zu. Banyan Gold und Amex Gold Mining nutzen die Phase, um ihre kanadischen Projekte voranzubringen.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu Banyan Gold Corp. und Amex Gold Mining Inc., veröffentlicht im Rahmen entgeltlicher Investor-Relations-Tätigkeiten für Banyan Gold Corp. und Amex Gold Mining Inc. · Auftraggeberin: SRC swiss resource capital AG, die entgeltliche IR-Verträge mit beiden Emittenten unterhält und die JS Research GmbH vergütet · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH · Autor: Jörg Schulte · Interessenkonflikt: Der Autor hält Aktien von Amex Gold Mining Inc. · Erstveröffentlichung: 02.11.2026; 05:30 Uhr ·

Gold konsolidiert, die Notenbanken bleiben am Ball!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold hat nach seinem Rekordlauf vom Jahresbeginn eine Pause eingelegt. Am 27. Oktober 2026 notierte das Edelmetall bei 4.024 US-Dollar je Unze und damit rund 3% unter dem Niveau von vor einem Monat.1 Am 29. Januar 2026 hatte Gold im Handelsverlauf ein Rekordhoch von rund 5.600 US-Dollar erreicht; der Preis vom 27. Oktober liegt rund 28% darunter.2 Die Korrektur hat die Stimmung belastet, die Nachfrage der Notenbanken aber nicht beendet.

Nach Angaben des World Gold Council kauften die Zentralbanken im Juli 2026 netto 23 Tonnen Gold und seit Jahresbeginn rund 130 Tonnen.3 Im Juli führten China mit 20 Tonnen und Polen mit 8 Tonnen die gemeldeten Käufe an; Polen hat seit Januar insgesamt 90 Tonnen erworben, China stockte seine Reserven im 21. Monat in Folge auf.3 Silber hat noch stärker korrigiert: Mit 53,32 US-Dollar notierte es am 27. Oktober mehr als 56% unter seinem Allzeithoch von 121,62 US-Dollar vom 29. Januar 2026.4,5 Das Silver Institute prognostiziert für 2026 dennoch ein strukturelles Marktdefizit von 46,3 Millionen Unzen.6

Große Mengen und hochgradiges Material in Kanada!

Für Anleger stellt sich damit die Frage, welche Unternehmen über Goldunzen in etablierten Bergbaujurisdiktionen verfügen und diese weiterentwickeln. Banyan Gold (WKN: A1T64A) und Amex Gold Mining (WKN: A42G55) sind zwei solche Fälle. Banyan Gold steht für eine große, niedriggradige Tagebau-Lagerstätte im Yukon, Amex Gold Mining für hochgradiges Erz in Québec, das bereits über eine Rampe erschlossen wird.

Banyan Gold: 3,64 Millionen Unzen "angezeigte'- Ressource!

Banyan Gold (WKN: A1T64A) entwickelt im kanadischen Yukon das "AurMac'-Projekt. Laut Mineralressourcenschätzung mit Stichtag 15. Mai 2026 umfasst die "angezeigte' Ressource 3,64 Millionen Unzen Gold bei 0,68 g/t.7 Hinzu kommen 4,98 Millionen Unzen "abgeleitete' Ressourcenbei 0,58 g/t; das entspricht 167,3 beziehungsweise 267,2 Millionen Tonnen Gestein.7 AurMac ist damit eine sehr große Lagerstätte mit vergleichsweise niedrigen Gehalten. Gegenüber der Schätzung von 2025 stiegen die "angezeigten' Unzen um 60% bei einem 8% höheren Gehalt, während die "abgeleiteten' Unzen von 5,45 auf 4,98 Millionen zurückgingen.7 Der Vergleich ist nur eingeschränkt möglich: Die Grubenbegrenzung beruhte 2025 auf 2.050 und 2026 auf 3.500 US-Dollar je Unze Gold, der Cut-off liegt bei 0,30 g/t.7 Eine solche Grubenbegrenzung belegt keinen wirtschaftlichen Abbau.

Daten: Banyan Gold Corp.

Als nächster Schritt soll bis zum vierten Quartal 2026 eine erste vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA') vorliegen.8 Dafür hat Banyan unter anderem AMC Mining Consultants, Lycopodium und BGC Engineering beauftragt; im Fokus stehen höhergradige Bereiche und optimierte Startgruben.8 Eine "PEA' liefert erstmals einen wirtschaftlichen Rahmen, ist aber vorläufig und keine Bauentscheidung.

Am 29. September 2026 schloss Banyan Platzierungen über insgesamt 54,3 Millionen kanadische Dollar ab, Franco-Nevada wurde neuer Aktionär.9 Der Ausgabepreis lag bei 2,00 kanadischen Dollar je Aktie. Die Mittel sind für die Weiterentwicklung der Projekte im Yukon sowie für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen. Die endgültige Genehmigung der TSX Venture Exchange stand zum Zeitpunkt der Meldung noch aus.9

Neue Bohrergebnisse vom 28. Oktober 2026 zeigen Goldmineralisierung in der Lücke zwischen den Lagerstätten "Airstrip' und "Powerline'.10 Bohrung AX-26-921 traf unter anderem 20,2 Meter mit 1,34 g/t Gold und 27,5 Meter mit 1,18 g/t Gold, AX-26-915 39,6 Meter mit 0,96 g/t Gold. Die Abschnitte sind Bohrlängen; die wahre Mächtigkeit beträgt laut Unternehmen etwa 90 bis 95%.10 Im Bohrprogramm 2026 hat Banyan bislang 198 Bohrungen über mehr als 56.000 Meter abgeschlossen, Analysen liegen für 47 Bohrungen vor.10 Ob die Treffer die Ressource erweitern, muss eine künftige Schätzung zeigen.

Banyan auf der Rohstoffmesse München treffen und eine Silber-Unze erhalten!

Wer sich direkt ein Bild von Banyan Gold machen und mit dem Management ins Gespräch kommen möchte, hat dazu auf der Rohstoffmesse München am 6. und 7. November 2026 in der MotorWorld München Gelegenheit.

Quelle: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Und wer neben Banyan Gold noch 14 weitere, der in Summe etwa 60 Aussteller trifft, erhält laut Veranstalter eine Unze Silber. Genauer gesagt, 1 Unze Silber für 15 wahrgenommene Meetings. Auch diese können direkt schon vorab gebucht werden.

So funktioniert es:

Registrieren Sie sich für den offiziellen Meeting-Planer unter folgendem Link: SIGN UP

Amex Gold Mining: Rampe in Richtung "Champagne' im Bau!

Amex Gold Mining (WKN: A42G55) entwickelt das zu 100% eigene "Perron'-Goldprojekt in der Abitibi-Region von Québec. Die Phase-1-Machbarkeitsstudie sieht nach einer rund zweijährigen Vorproduktionsphase fünf Jahre kommerzielle Produktion mit durchschnittlich etwa 147.000 Unzen Gold jährlich vor.11 Die Mineralreserven umfassen 774.000 Unzen Gold bei 12,1 g/t, die prognostizierten "All-in Sustaining Costs' betragen 910 US-Dollar je Unze. Neben anfänglichen Investitionen von 193,9 Millionen CAD berücksichtigt die Studie Erhaltungsinvestitionen von 238,2 Millionen CAD. Bei einem unterstellten Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze und einem Wechselkurs von 1,38 CAD je US-Dollar ergibt sich ein Kapitalwert nach Steuern von rund 1,13 Milliarden CAD sowie ein interner Zinsfuß von 114,6%.11 Die Ergebnisse hängen wesentlich von diesen Annahmen ab.

Datenquelle: Amex Gold Mining Inc.

Die Umsetzung hat begonnen: Anfang September 2026 wurde das Portal fertiggestellt, seither treibt CMAC-Thyssen eine Rampe auf rund 235 Meter vertikale Tiefe in Richtung der hochgradigen "Champagne'-Zone voran.12 Geplant ist eine Massenprobe von 40.000 Tonnen, die Erkenntnisse zu Verdünnung, Gehaltskontinuität und Metallurgie liefern soll.12

Zusätzliches Potenzial zeigt die am 10. September 2026 gemeldete "Rosé'-Zone, die rund 165 Meter unterhalb der Rampe beginnt. Eine Bohrung ergab 8,02 g/t Gold über 4,30 Meter Kernlänge in rund 210 Metern Tiefe.13

Amex Gold Mining: hohe Gehalte aus den ersten Umwandlungsbohrungen!

Am 29. Oktober 2026 meldete Amex die ersten Ergebnisse eines Bohrprogramms, das "abgeleitete' Ressourcen in die Kategorien "gemessen' und "angezeigt' überführen soll.14 Es konzentriert sich auf die oberen 600 vertikalen Meter der Zonen "Denise' und "Champagne'. Bohrung PE-26-959 ergab 114,07 g/t Gold über 1,00 Meter, darin 227,46 g/t über 0,50 Meter, in rund 187 Metern vertikaler Tiefe im Westteil der "Denise'-Zone. PE-26-957 lieferte 29,86 g/t Gold über 2,50 Meter in rund 220 Metern Tiefe, PE-26-960 im Westteil der "Champagne'-Zone 11,42 g/t Gold über 1,85 Meter in rund 471 Metern Tiefe.14

Explorationsbohrungen östlich der "Denise'-Zone könnten deren mineralisierte Ausdehnung um rund 320 Meter vergrößert haben; das muss laut Amex durch weitere Bohrungen bestätigtwerden.14 Alle Abschnitte sind Kernlängen, die wahre Mächtigkeit schätzt das Unternehmen auf etwa 50 bis 80%. Hochgradige Einzelabschnitte über kurze Längen sind nicht repräsentativ für die gesamte Lagerstätte.

Fazit:

Banyan Gold (WKN: A1T64A) hat die "angezeigte' Ressource bei "AurMac' auf 3,64 Millionen Unzen gesteigert und ist nach der Finanzierung über 54,3 Millionen kanadische Dollar mit Franco-Nevada als neuem Aktionär finanziell gestärkt. Die neuen Bohrtreffer zwischen "Airstrip' und "Powerline' liefern zusätzliche Daten für künftige Schätzungen. Die erste "PEA' muss nun zeigen, ob und wie wirtschaftlich die Lagerstätte erschlossen werden kann.

Amex Gold Mining (WKN: A42G55) verbindet eine Machbarkeitsstudie mit 12,1 g/t Reservengehaltund prognostizierten AISC von 910 US-Dollar mit bereits laufendem Rampenvortrieb. Die ersten Umwandlungsbohrungen lieferten hohe Gehalte über kurze Abschnitte. Wesentliche offene Bedingung ist ein verbindlicher Vertrag zur Lohnverarbeitung des Erzes.

Die nächsten Meilensteine sind die für das vierte Quartal 2026 geplante "PEA' für "AurMac', der weitere Rampenvortrieb in Richtung "Champagne', die Massenprobe und weitere Ergebnisse der Umwandlungsbohrungen bei "Perron'.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. Fortune: Current price of gold: October 27, 2026, 27. Oktober 2026. Direktlink: https://fortune.com/article/current-price-of-gold-10-27-2026/

2. Trading Economics: Gold Slides Over 4% After Hitting Record High, 29. Januar 2026. Rekordhoch von rund 5.600 US-Dollar im Handelsverlauf. Direktlink: https://tradingeconomics.com/commodity/gold/news/521265

3. World Gold Council: Central Bank Gold Statistics: Central banks make positive headlines on gold, 3. September 2026. Daten bis Juli 2026. Direktlink: https://gold.org/goldhub/gold-focus/2026/09/central-bank-gold-statistics-central-banks-make-positive-headlines-gold

4. Money Metals Exchange: Silver Price All-Time High, ohne Datum, abgerufen am 28. Oktober 2026. Silber-Allzeithoch vom 29. Januar 2026. Direktlink: https://www.moneymetals.com/price/silver-price-all-time-high

5. Fortune: Current price of silver as of Tuesday, October 27, 2026, 27. Oktober 2026. Direktlink: https://fortune.com/article/current-price-of-silver-10-27-2026/

6. Mining Weekly: Persistent deficit and firm investment demand underpin silver outlook, 1. Mai 2026. Zusammenfassung des World Silver Survey 2026 des Silver Institute. Direktlink: https://www.miningweekly.com/article/persistent-deficit-and-firm-investment-demand-underpin-silver-outlook-2026-05-01

7. Banyan Gold Corp.: Banyan Expands Indicated and Inferred Mineral Resource Estimate and Improves Grade at AurMac Deposit, Yukon, Canada, 19. Mai 2026. Stichtag 15. Mai 2026. Direktlink: https://banyangold.com/news-releases/banyan-expands-indicated-and-inferred-mineral-resource-estimate-and-improves-grade-at-aurmac-deposit-yukon-canada/

8. Banyan Gold Corp.: Banyan Gold Advances AurMac Toward a PEA with Engagement of Leading Mining Consultants, 7. Juli 2026. Direktlink: https://www.newswire.com/news/banyan-gold-advances-aurmac-toward-a-pea-with-engagement-of-leading-mining

9. Banyan Gold Corp.: Banyan Gold Closes $54.3 Million Financing, 29. September 2026. Direktlink: https://www.accessnewswire.com/newsroom/en/metals-and-mining/banyan-gold-closes-54.3-million-financing-1228401

10. Banyan Gold Corp.: Banyan Extends Mineralization into the Airstrip-Powerline Gap at AurMac, Yukon, 28. Oktober 2026. Wiedergabe der Unternehmensmeldung; Angaben als Bohrlänge. Direktlink: https://investingnews.com/banyan-extends-mineralization-into-the-airstrip-powerline-gap-at-aurmac-yukon-intersects-1-34-g-t-au-over-20-2-metres-and-1-18-g-t-au-over-27-5-metres/

11. Amex Gold Mining Inc.: Amex Delivers a Positive Feasibility Study for Development of the Perron Gold Mine, 13. April 2026. Basisfall 3.500 US-Dollar Gold, Wechselkurs 1,38 CAD/USD. Direktlink: https://www.newsfilecorp.com/release/292110

12. Amex Gold Mining Inc.: Amex Gold Mining Completes Portal Construction and Commences Underground Ramp Development at Perron, 2. September 2026. Direktlink: https://www.newsfilecorp.com/release/312564

13. Amex Gold Mining Inc.: Amex Makes New Gold Discovery at Perron, the Rosé Zone, Approximately 165 m Below Fully Financed Ramp Development, 10. September 2026. Angaben als Kernlänge. Direktlink: https://www.newsfilecorp.com/release/313805/

14. Amex Gold Mining Inc.: Amex Drills 227.46 g/t Au over 0.50 m in Initial Holes from Resource Conversion Program and Expands Denise Zone Eastward, 29. Oktober 2026. Wiedergabe der Unternehmensmeldung; Angaben als Kernlänge. Direktlink: https://www.thehedgelesshorseman.com/amex-exploration/amex-drills-227-46-g-t-au-over-0-50-m-in-initial-holes-from-resource-conversion-program-and-expands-denise-zone-eastward/

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: AurMac, Entwicklung der angezeigten Ressource (Mineralressourcen, keine Mineralreserven). Eigene Darstellung der JS Research GmbH, KI-gestützt erstellt; Daten: Banyan Gold Corp. (Quelle 7).

Abbildung 2: Perron, prognostizierte AISC im Vergleich zum Goldpreis. Eigene Darstellung der JS Research GmbH, KI-gestützt erstellt; Daten: Amex Gold Mining Inc. (Quelle 11) und Fortune (Quelle 1). Logo: Banyan Gold Corp. Intro-Bild: Amex Gold

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 29. Oktober 2026. Geprüft wurden Gold- und Silberpreise, Zentralbankdaten des World Gold Council, die Defizitprognose des Silver Institute, Ressourcenschätzung, Studienplanung, Finanzierung und Bohrergebnisse von Banyan Gold (einschließlich der Meldung vom 28. Oktober 2026) sowie Machbarkeitsstudie, Rampenbau und Bohrergebnisse von Amex Gold Mining (einschließlich der Meldung vom 29. Oktober 2026) anhand von Unternehmensmeldungen, Studienveröffentlichungen, Branchenstatistiken und Preisdaten. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

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Anzeige und Charakter des Beitrags

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbung beziehungsweise Marketingmitteilung zu Banyan Gold Corp. und Amex Gold Mining Inc. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlageempfehlung. Er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diesen Beitrag gestützt werden.

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Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über das Portal der Wirtschaft und PresseBox.

Auftrag und Vergütung

Auftraggeberin der JS Research GmbH für Erstellung und Veröffentlichung ist die SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält entgeltliche Investor-Relations-Verträge mit Banyan Gold Corp. und Amex Gold Mining Inc. und vergütet JS Research für diesen Beitrag. Der Beitrag wird damit im Rahmen entgeltlicher Investor-Relations-Tätigkeiten für Banyan Gold Corp. und Amex Gold Mining Inc. veröffentlicht. Die Vergütung der JS Research GmbH ist erfolgsunabhängig. Zwischen JS Research beziehungsweise Jörg Schulte und den Emittenten besteht für diesen Beitrag kein unmittelbarer Vergütungsweg; die Vergütung erfolgt mittelbar über SRC. Die entgeltlichen Beziehungen begründen einen wesentlichen Interessenkonflikt und können eine positive Auswahl und Darstellung der Unternehmen begünstigen.

Positionen, Beteiligungen und Vorabprüfung

Jörg Schulte hält Aktien von Amex Gold Mining Inc.; seine Netto-Long-Position liegt unter 0,5% des ausgegebenen Grundkapitals. Daraus ergibt sich ein zusätzlicher finanzieller Interessenkonflikt; künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Jörg Schulte hält keine Aktien, Optionen oder sonstigen Long- oder Short-Positionen in Wertpapieren von Banyan Gold Corp. Die JS Research GmbH hält keine Positionen in Wertpapieren der Emittenten. Die SRC swiss resource capital AG und mit ihr verbundene Unternehmen halten weder Aktien noch Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long- oder Short-Positionen in Wertpapieren von Banyan Gold Corp. oder Amex Gold Mining Inc. Weder Banyan Gold Corp. noch Amex Gold Mining Inc. ist mit 5% oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt und Kein Emittent ist mit 5% oder mehr an der JS Research GmbH beteiligt. Jörg Schulte und SRC halten keine Beteiligung von 5% oder mehr an einem der Emittenten. Die Emittenten haben den Beitrag vor Veröffentlichung nicht zur Durchsicht erhalten.

Quellen und Prüfung

Die Angaben beruhen insbesondere auf Unternehmensmeldungen und Studienveröffentlichungen der Emittenten sowie auf Markt- und Preisdaten der im Quellenblock genannten Herausgeber. Die Quellen sind im Quellenblock mit Datum und Direktlink aufgeführt. JS Research hat keine eigene Ressourcenschätzung vorgenommen und weder Bohrdaten noch metallurgische Daten, Studienannahmen oder Unternehmensprognosen unabhängig technisch geprüft. Die Ressourcenschätzung für AurMac verantwortet laut Banyan Marc Jutras, P.Eng., Ginto Consulting Inc., als unabhängige Qualified Person gemäß NI 43-101; die Bohrergebnisse vom 28. Oktober 2026 hat Duncan Mackay, P.Geo., Vice President Exploration von Banyan und damit nicht unabhängig, geprüft und genehmigt. Die Machbarkeitsstudie für Perron wurde laut Amex von unabhängigen Qualified Persons erstellt; die Bohrergebnisse vom 29. Oktober 2026 hat Aaron Stone, P.Geo., Vice President Exploration von Amex und damit nicht unabhängig, geprüft und genehmigt, als unabhängige Qualified Person nennt Amex Jérôme Augustin, Ph.D., P.Geo. Diese Qualified Persons handelten für die jeweiligen Emittenten beziehungsweise Berichtsersteller, nicht für JS Research; daraus folgt keine Freigabe dieses Beitrags. Die redaktionelle Prüfung durch JS Research ersetzt keine unabhängige technische, rechtliche, steuerliche oder finanzielle Prüfung.

Ressourcen, Studien und zukunftsgerichtete Aussagen

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen nicht zwingend nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf als angezeigte Ressourcen. Die Machbarkeitsstudie Phase 1 für Perron beruht auf Annahmen zu Goldpreisen, Wechselkursen, Kosten, Ausbeuten, Zeitplänen und Finanzierung und bietet keine Gewähr, dass die Ergebnisse realisiert werden; für die vorgesehene Lohnverarbeitung liegt bislang nur eine unverbindliche Absichtserklärung vor. Für AurMac liegt noch keine Wirtschaftlichkeitsstudie vor; die geplante PEA wird vorläufig sein. Bohrergebnisse aus der Rosé-Zone, den Umwandlungsbohrungen bei Perron und den neuen Bohrungen bei AurMac sind keine Ressourcenschätzung; bei Amex handelt es sich um Kernlängen, bei Banyan um Bohrlängen, nicht um wahre Mächtigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem die geplante PEA für AurMac, Bohr- und Genehmigungsprogramme bei Banyan Gold, die Umwandlung von Ressourcen bei Perron, den Rampenvortrieb, die Massenprobe, die Lohnverarbeitung und den Produktionsbeginn bei Perron sowie die Entwicklung der Edelmetallmärkte. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mögliche Ursachen sind Exploration und Geologie, Metallurgie und Ausbringung, Ressourcen- und Reservenumwandlung, Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialauflagen, Finanzierung und Verwässerung, Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Betreiber- und Vertragspartnerabhängigkeit, Infrastruktur und Energieversorgung, Arbeits- und Sicherheitsrisiken, Rohstoffpreise und Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen in Kanada. Produktion, Cashflow oder Projektentwicklung können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

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