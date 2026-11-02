Die Gefahren an den internationalen Finanzmärkten liegen nahe beisammen mit den dadurch entstehenden Chancen. Die Investoren müssen sie nur erkennen. Während der Sportartikelgigant Adidas mit glänzenden Rekordergebnissen und einer angehobenen Prognose die Skeptiker eines Besseren belehrt, erleben Technologie-Investoren bei ServiceNow einen historischen Albtraum-Crash. Ängste vor einer KI-Disruption schicken den Cloud-Spezialisten auf Talfahrt und lassen die Kurse dramatisch einbrechen. Doch abseits von Sportbekleidung und KI sowie Software-Hypes wartet im Rohstoffsektor eine spannende Entdeckung. Globex Mining präsentiert sich in robuster Verfassung, profitiert von lukrativen Lizenzgebühren und formiert sich im Chartbild zu einer vielversprechenden Keil-Ausbruchs-Möglichkeit. Erfahren Sie in dieser Analyse, welche Chancen und Risiken in diesen drei Aktien stecken.
Enthaltene Werte: CA3799005093,DE000A1EWWW0,US81762P1021Den vollständigen Artikel lesen ...
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