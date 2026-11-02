Ein Kurssturz, langfristige Erlösbeteiligungen und ein Rekordgewinn: Drei unterschiedliche Börsengeschichten zeigen, wie anspruchsvoll jedes Mal die Bewertung von Chancen und Risiken bleibt. Während eine Abspaltung den Blick auf einen Industrieumbau verändert, wirft die Finanzierung erneuerbarer Energien hohe Renditen ab. Im Bankensektor treffen dagegen steigende Erträge auf höhere Kreditrisiken. Welche Entwicklungen tragen zu einer Neubewertung bei und wo mahnen Finanzierungsrisiken, operative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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