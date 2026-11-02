EQS-News: Steyr Motors AG
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Vorstand und Aufsichtsrat der Steyr Motors AG empfehlen Annahme des Erwerbsangebots von Red Cat
Steyr, Österreich, 2. November 2026 - Vorstand und Aufsichtsrat der Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25) empfehlen ihren Aktionärinnen und Aktionären, das Erwerbsangebot von Red Cat anzunehmen. Sie halten den Preis von EUR 39,00 je Aktie für fair, angemessen und attraktiv und sehen das Angebot im besten Interesse des Unternehmens, seiner Beschäftigten und seiner Aktionäre.
Das Erwerbsangebot wird von der SMOT Acquisition GmbH, einer Tochtergesellschaft der US-amerikanischen Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ: RCAT), gemäß einer Angebotsunterlage vom 22. Oktober 2026 unterbreitet. Ihre gemeinsame begründete Äußerung haben Vorstand und Aufsichtsrat am 30. Oktober 2026 jeweils einstimmig beschlossen.
Steyr Motors ist ein weltweit führender Hersteller kundenspezifischer Motoren für anspruchsvolle Verteidigungs- und zivile Anwendungen.
Warum Vorstand und Aufsichtsrat die Annahme empfehlen
Rückhalt von innen: Ankeraktionärin B&C und CEO Julian Cassutti dienen ihre Aktien an
Die Ankeraktionärin B&C Holding Österreich GmbH hat zugesagt, ihre 780.000 Aktien anzudienen. Damit sind bereits nahezu 15 % des Grundkapitals vertraglich gesichert - für Vorstand und Aufsichtsrat ein klares Signal für die Attraktivität des Preises.
Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG: "Ich stehe voll hinter diesem Angebot und diene deshalb auch meine eigenen Aktien an. Es ist für unsere Aktionärinnen und Aktionäre finanziell attraktiv und für Steyr Motors strategisch richtig. Mit Red Cat haben wir einen starken Partner, der unsere Identität und unser Team bewahrt und zusätzlich in unser Wachstum investiert. Gemeinsam bringen wir unsere Motoren aus Steyr zu deutlich mehr Kunden und schlagen das nächste Kapitel unserer Wachstumsgeschichte auf."
Bekenntnis zum Standort Steyr vertraglich vereinbart
Im Business Combination Agreement vom 21. Oktober 2026 hat Red Cat klare Zusagen zum Erhalt des Standorts und seiner Beschäftigten verankert. Österreich bleibt Sitz und Hauptverwaltung der Gesellschaft, und Steyr bleibt der Ort von Produktion, Forschung und Entwicklung. Red Cat wird darüber hinaus keine Änderungen bestehender Betriebsvereinbarungen und Kollektivverträge veranlassen, auch der Vorstand soll in seiner heutigen Besetzung erhalten bleiben.
Das Angebot auf einen Blick
Die Angebotsunterlage ist unter https://ir.redcatholdings.com/tender-offer verfügbar.
Die gemeinsame begründete Äußerung von Vorstand und Aufsichtsrat der Steyr Motors AG ist auch auf der Website der Steyr Motors AG verfügbar.
Aktionärinnen und Aktionäre, die von ihrer Depotbank noch keine Informationen zum Angebot erhalten haben, werden gebeten, sich direkt an ihre Depotbank zu wenden, um Beratung hinsichtlich der Annahme des Angebotes innerhalb der Annahmefrist zu erhalten.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Steyr Motors AG
Pressekontakt
Rechtlicher Hinweis:
02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Steyr Motors AG
|Im Stadtgut B1
|4407 Steyr
|Österreich
|Telefon:
|+43 7252 2220
|E-Mail:
|office@steyr-motors.com
|Internet:
|https://www.steyr-motors.com/de/
|ISIN:
|AT0000A3FW25
|WKN:
|A40TC4
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale); Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|529900I7M6Z1HG0L8440
|EQS News ID:
|2426028
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2426028 02.11.2026 CET/CEST