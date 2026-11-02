DJ Fresenius erweitert Biosimilars-Pipeline durch Entwicklungsvereinbarung

Von Britta Becks

DOW JONES--Fresenius geht den nächsten Schritt zum Ausbau seines Biopharma-Geschäfts. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er eine exklusive Entwicklungsvereinbarung mit Wuxi Biologics zum Ausbau seiner Biosimilars-Pipeline geschlossen. Dadurch erhält der Gesundheitskonzern exklusiven Zugang zu bis zu 37 potenziellen Biosimilar-Kandidaten und adressiert damit Originalpräparate mit einem Umsatz von mehr als 370 Milliarden Euro. Gegenwärtig umfasst das Portfolio von Fresenius 29 vermarktete bzw in der Pipeline befindliche Moleküle.

Fresenius legt den weiteren Angaben zufolge für jeden Biosimilars Kandidaten die langfristige Produktionsstrategie fest und kann dabei auf das mAbxience-Netzwerk zurückgreifen. Der Bad Homburger Konzern hatte kürzlich die vollständige Kontrolle über die Biosimilars-Plattform mAbxience übernommen. Für jedes Produkt, das im Rahmen der Vereinbarung mit Wuxi Biologics, einem Auftragsunternehmen für Forschung, Entwicklung und Produktion, vermarktet wird, erhält Fresenius die exklusiven weltweiten Vermarktungsrechte einschließlich der Zulassungen, und profitiert in vollem Umfang von dessen wirtschaftlichem Erfolg.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 01:28 ET (06:28 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.