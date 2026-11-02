DJ Fresenius bestätigt Ausblick

Von Britta Becks

DOW JONES--Fresenius hat im Zuge der Bekanntgabe der Entwicklungsvereinbarung mit Wuxi Biologics seine Jahresprognose bekräftigt. Für das laufende Jahr plant der Bad Homburger Konzern demnach weiterhin mit einem Anstieg des Kern-Ergebnisses je Aktie um 10 bis 15 Prozent, einem organischen Umsatzwachstum von 4 bis 7 Prozent und einer bereinigten EBIT-Marge von rund 11,5 Prozent.

Auch die Biopharma-Ziele für 2030 bestätigte der DAX-Konzern. Demnach soll der Biopharma-Umsatz gegenüber 2025 bei einer EBIT-Marge von rund 20 Prozent annähernd verdoppelt werden. Diese Prognose bezieht sich auf das bestehende vermarktete und weit fortgeschrittene Portfolio, wie Fresenius hervorhob. Die Entwicklungsvereinbarung mit Wuxi Biologics komme ergänzend hinzu und erweitere das Potenzial über 2030 hinaus.

Der Gesundheitskonzern geht daher davon aus, seine langfristigen Ambitionen für Biopharma deutlich anzuheben.

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November 02, 2026 01:45 ET (06:45 GMT)

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