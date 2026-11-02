The following instruments on XETRA do have their first trading 02.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.11.2026
Aktien
1 US82322V1008 Shenzen Xunce Technology Co. Ltd. ADR
2 FI4000603345 WISA Group Oyj
3 HRADRSRA0007 Adris Grupa d.d.
4 GB00BLNBD412 Ajax Resources PLC
5 GB00BK964W87 Astrid Intelligence PLC
6 HRATGRRA0003 Atlantic Grupa d.d.
7 IM00BYQLTS50 Black Sea Property PLC
8 HRDLKVRA0006 Dalekovod d.d.
9 HRERNTRA0000 Ericsson Nikola Tesla
10 FR0000060535 Fiducial Real Estate
11 HRHT00RA0005 Hrvatski Telekom d.d.
12 HRINA0RA0007 INA Industrija Nafte d.d.
13 GB00BR56LJ77 IntelliAM AI PLC
14 HRKOEIRA0009 Koncar Elektroindustrija d.d.
15 HRKODTRA0007 Koncar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.
16 HRLKRIRA0007 Luka Rijeka d.d.
17 GB00BN70W297 Majestic Corporation
18 GB00BLD3FF28 Mendell Helium PLC
19 AU0000496887 Miro Sciences Ltd.
20 HRPODRRA0004 Podravka d.d.
21 GB00BYT18182 SysGroup PLC
22 HRRIVPRA0000 Valamar Riviera d.d.
23 CA0937101016 Bloom Energy Corp. CDR
24 CA1101191049 Bristol-Myers Squibb Co. CDR
25 CA2082872011 Conquest Resources Ltd.
26 CA29873T3073 Euromax Resources Ltd.
27 GG00BRJGQL06 Partners Group Private Equity Ltd.
28 FI4000603337 UPM-Kymmene Oyj
Anleihen
1 XS2623604XXX Adler Pelzer Holding GmbH
2 USU7010QAXXX Skydance Corp.
3 FR001401BXXX Edenred SE
4 CH1544304XXX Schweizerische Eidgenossenschaft
5 DE000NLB6XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
6 DE000NLB6XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
7 DE000NLB6XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
8 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
9 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
10 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
11 XS3554988XXX Volvo Treasury AB
12 XS3554997XXX Volvo Treasury AB
13 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 US91282CRXXX United States of America
15 US91282CRXXX United States of America
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.11.2026
Aktien
1 US82322V1008 Shenzen Xunce Technology Co. Ltd. ADR
2 FI4000603345 WISA Group Oyj
3 HRADRSRA0007 Adris Grupa d.d.
4 GB00BLNBD412 Ajax Resources PLC
5 GB00BK964W87 Astrid Intelligence PLC
6 HRATGRRA0003 Atlantic Grupa d.d.
7 IM00BYQLTS50 Black Sea Property PLC
8 HRDLKVRA0006 Dalekovod d.d.
9 HRERNTRA0000 Ericsson Nikola Tesla
10 FR0000060535 Fiducial Real Estate
11 HRHT00RA0005 Hrvatski Telekom d.d.
12 HRINA0RA0007 INA Industrija Nafte d.d.
13 GB00BR56LJ77 IntelliAM AI PLC
14 HRKOEIRA0009 Koncar Elektroindustrija d.d.
15 HRKODTRA0007 Koncar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.
16 HRLKRIRA0007 Luka Rijeka d.d.
17 GB00BN70W297 Majestic Corporation
18 GB00BLD3FF28 Mendell Helium PLC
19 AU0000496887 Miro Sciences Ltd.
20 HRPODRRA0004 Podravka d.d.
21 GB00BYT18182 SysGroup PLC
22 HRRIVPRA0000 Valamar Riviera d.d.
23 CA0937101016 Bloom Energy Corp. CDR
24 CA1101191049 Bristol-Myers Squibb Co. CDR
25 CA2082872011 Conquest Resources Ltd.
26 CA29873T3073 Euromax Resources Ltd.
27 GG00BRJGQL06 Partners Group Private Equity Ltd.
28 FI4000603337 UPM-Kymmene Oyj
Anleihen
1 XS2623604XXX Adler Pelzer Holding GmbH
2 USU7010QAXXX Skydance Corp.
3 FR001401BXXX Edenred SE
4 CH1544304XXX Schweizerische Eidgenossenschaft
5 DE000NLB6XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
6 DE000NLB6XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
7 DE000NLB6XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
8 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
9 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
10 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
11 XS3554988XXX Volvo Treasury AB
12 XS3554997XXX Volvo Treasury AB
13 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 US91282CRXXX United States of America
15 US91282CRXXX United States of America
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