Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA: Mutares-Portfoliounternehmen Efacec ist ein maßgeblicher Enabler des globalen Elektrifizierungs-Superzyklus; Auftragsbestand von mehr als EUR 1,0 Mrd.; Prüfung strategischer Exit-Optionen - Starker Auftragsbestand: Ein gestiegener Auftragseingang von EUR 334 Mio. seit Jahresbeginn bis September 2026 (Book-to-Bill-Verhältnis von 1,5x) hat den Auftragsbestand von Efacec auf mehr als EUR 1,0 Mrd. anwachsen lassen, was rund dem Vierfachen des Umsatzes des Jahres 2025 entspricht. - Einzigartige Positionierung, um vom Elektrifizierungs-Superzyklus zu profitieren: Netzmodernisierung, Elektrifizierung von Industrie und Verkehr, erneuerbare Energien sowie Rechenkapazitäten von Rechenzentren stützen eine starke Nachfrage und ein über Jahrzehnte anhaltendes strukturelles Wachstum. Der relevante T&D- und Bahnmarkt soll zwischen 2026 und 2031 um rund 12 % p. a. wachsen. - Starkes Wachstum und verbesserte Profitabilität: Der Umsatz ist in den neun Monaten bis September 2026 auf EUR 229 Mio. gestiegen; für das Gesamtjahr 2026 werden Umsatzerlöse von EUR 320-335 Mio. erwartet. - Efacec ist in die Harvesting-Phase ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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