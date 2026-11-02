© Foto: Yuki Iwamura - AP/dpaDer DAX nimmt Kurs auf 26.000 Punkte, Öl wird billiger. Doch heute Abend kommt Apple, am Dienstag wählt Amerika, am Freitag folgt der Jobbericht. Und ein mögliches Szenario nach der Wahl macht Profis nervös.
Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US4581401001,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE