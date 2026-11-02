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hep global steigert Umsatz und EBIT im 1. Halbjahr 2026



02.11.2026 / 09:00 CET/CEST

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hep global steigert Umsatz und EBIT im 1. Halbjahr 2026 Umsatzerlöse nehmen von 10,0 auf 17,2 Mio. Euro zu.

EBIT verbessert sich von -2,4 auf 0,3 Mio. Euro.

Für 2026 werden 40 Mio. Euro bis 45 Mio. Euro Umsatz und 1 Mio. Euro bis 5 Mio. Euro EBIT erwartet. Güglingen, 2. November 2026 - Die hep global GmbH (hep global), Spezialistin für die Entwicklung von Solarprojekten, hat im 1. Halbjahr 2026 ihre operative Geschäftsentwicklung gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich verbessert und dabei insbesondere von höheren Erlösen aus der Projektentwicklung von Solar- und Batteriespeicherprojekten sowie einer reduzierten Kostenbasis profitiert. Die Umsatzerlöse stiegen um rund 72 % auf 17,2 Mio. Euro (1. Halbjahr 2025: 10,0 Mio. Euro), während das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 0,3 Mio. Euro nach

-2,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum wieder positiv ausfiel. Der Konzernhalbjahresfehlbetrag verringerte sich von -6,8 Mio. Euro auf -3,8 Mio. Euro. "Die Geschäftsentwicklung des Konzerns war im 1. Halbjahr 2026 trotz weiterhin herausfordernder wirtschaftlicher und regulatorischer Rahmenbedingungen von einer deutlichen Verbesserung der operativen Ertragslage geprägt. Mit einem positiven EBIT von 0,3 Mio. Euro konnten wir erstmals seit mehreren Halbjahren bereits zum Halbjahresstichtag ein positives operatives Ergebnis erzielen", sagt Martin Vogt, CEO des hep global-Konzerns. "Diese Entwicklung unterstreicht, dass die strategische Neuausrichtung mit Fokus auf die Greenfield-Projektentwicklung und die eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Kostenstruktur wirken", so Vogt weiter. "Allerdings konnte die verbesserte operative Profitabilität die Ergebnisbelastungen aus der verzögerten Vermarktung und Realisierung einzelner Projekte nur teilweise kompensieren." Projektentwicklung in Deutschland als wesentlicher Umsatztreiber Wesentliche Umsatz- und Erlöstreiber im 1. Halbjahr 2026 waren die Projektentwicklung und erfolgreiche Vermarktung von hybriden Solar- und Batteriespeicherprojekten im Bereich Direktinvestments in Deutschland. Die Erlöse aus Projektentwicklungsleistungen stiegen von 6,8 Mio. Euro auf 14,7 Mio. Euro. Die Erlöse aus dem Betrieb und der Instandhaltung von Solarparks beliefen sich auf 0,7 Mio. Euro (1. Halbjahr 2025: 0,9 Mio. Euro). Weitere Projektfortschritte in den USA, Deutschland und Japan führten zu einem Bestandsaufbau bei unfertigen Leistungen von 5,4 Mio. Euro. Zugleich zahlte sich die 2025 eingeleitete und 2026 fortgesetzte Reduzierung der Kostenbasis aus: Der Personalaufwand sank von 8,8 Mio. Euro auf 7,0 Mio. Euro, während die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 9,9 Mio. Euro auf 6,8 Mio. Euro zurückgingen. In den USA konzentriert sich hep global zunehmend auf kleinere und mittelgroße Solarprojekte (Distributed Generation). Im Rahmen der Partnerschaft mit einem externen Investor erhielt die neu gegründete HEP Solar Holdings USA, LLC erste Auszahlungen von Mezzanine-Kapital. In Deutschland liegt der Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung wirtschaftlich attraktiver Solar- und Batteriespeicherprojekte und dem Ausbau der Projektpipeline. In Japan, Polen und Italien stehen weiterhin die Entwicklung und der Ausbau der bestehenden Projektpipeline im Fokus. Ergebnisbeiträge aus Projektveräußerungen wurden in diesen Märkten im Berichtszeitraum erwartungsgemäß noch nicht erzielt, sondern werden ab 2027 erwartet. Fokussierung auf Kerngeschäft Projektentwicklung Im 3. Quartal 2026 straffte der Konzern sein Servicegeschäft: Die Betriebsführung der Solarparks in Japan wurde im Juli 2026 an einen externen Dienstleister übertragen. Für das US-Servicegeschäft wird ein Verkauf im 4. Quartal 2026 angestrebt. Damit bündelt hep global Ressourcen für die Projektentwicklung. Aus den betroffenen Serviceaktivitäten werden nach dem jeweiligen Übergang keine wesentlichen Umsätze mehr erwartet. Die Maßnahmen sind Bestandteil der strategischen Fokussierung des Konzerns auf das Kerngeschäft der Entwicklung von Solarprojekten sowie auf margenstarke Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette. Ausblick 2026 Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet hep global nunmehr Umsatzerlöse von 40 Mio. Euro bis 45 Mio. Euro. Zudem erwartet die Geschäftsführung ein reduziertes, aber positives EBIT von 1 Mio. Euro bis 5 Mio. Euro. Bislang lagen die Zielspannen bei 45 Mio. Euro bis 55 Mio. Euro bei den Umsatzerlösen beziehungsweise 0 Mio. Euro bis 10 Mio. Euro beim EBIT. Gründe für die angepasste Umsatz- und EBIT-Prognose sind insbesondere der anhaltende Margendruck sowie die zeitliche Verschiebung geplanter Projekttransaktionen infolge der angestrebten und noch ausstehenden Refinanzierung der im Frühjahr erfolgreich verlängerten Anleihe 2021/2027. "Die Fortschritte im 1. Halbjahr 2026 belegen, dass unsere Konzentration auf die Projektentwicklung und unsere Arbeit an der Kostenbasis zunehmend Wirkung zeigen", erklärt Christian Hamann, CFO des hep global-Konzerns. "Wir haben den Umsatz deutlich erhöht und operativ wieder ein positives Ergebnis erreicht. Gleichzeitig wissen wir, dass dies unsere Herausforderungen bei der Finanzierung und der Realisierung von Projektwerten noch nicht löst. Wir müssen den Kapitaleinsatz weiterhin sehr diszipliniert steuern und Projekte Schritt für Schritt in belastbare Erlöse und Liquidität überführen. Deshalb ist es richtig, unsere Erwartungen für 2026 an die aktuelle Geschäftslage anzupassen. Für uns zählt nicht Wachstum um jeden Preis, sondern ein wirtschaftlich tragfähiges Projektgeschäft." Der Halbjahresfinanzbericht 2026 steht auf der Unternehmenswebseite unter https://hepsolar.com/green-bond-2021-2026/ zum Download zur Verfügung.



Über den hep global-Konzern

Der hep global-Konzern ist ein international tätiger Projektentwickler für Solarparks und Batteriespeicherprojekte. Seit über 15 Jahren entwickelt und plant das inhabergeführte Unternehmen aus Baden-Württemberg Projekte für erneuerbare Energien, insbesondere in Europa, Japan und Nordamerika. Der strategische Fokus liegt dabei auf Greenfield-Projekten sowie auf der Integration von Batteriespeichern. Weltweit beschäftigt der hep global-Konzern rund 120 Mitarbeitende und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Italien, Polen, den USA, Kanada und Japan vertreten.



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