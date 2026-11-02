DJ Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices
Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD) Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices 02-Nov-2026 / 07:49 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TO: Investment Community FROM: Garanti BBVA / Investor Relations SUBJECT: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices DATE: October 30, 2026 The Redemption prices of the brokerage houses warrants issued by Türkiye Garanti Bankasi A.S. with a maturity date of Oct 30,2026 are given in the table below. Underlying Warrant Underlying Benchmark Maturity Short Code Long Code ISIN asset type type Multiplier maturity settlement Price value UDGFD.V USDC3010260049.00TGB0000001NA TRWGRAN07XXX USDTRY Call 1 49,8196 0,82 UDGFE.V USDC3010260050.00TGB0000001NA TRWGRAN07XXX USDTRY Call 1 49,8196 0,00 UDGFF.V USDC3010260051.00TGB0000001NA TRWGRAN07XXX USDTRY Call 1 49,8196 0,00 UDGFG.V USDC3010260052.00TGB0000001NA TRWGRAN07XXX USDTRY Call 1 49,8196 0,00 UDGUV.V USDP3010260049.00TGB0000001NA TRWGRAN07XXX USDTRY Put 1 49,8196 0,00 UDGUY.V USDP3010260050.00TGB0000001NA TRWGRAN07XXX USDTRY Put 1 49,8196 0,18 UDGUZ.V USDP3010260051.00TGB0000001NA TRWGRAN07XXX USDTRY Put 1 49,8196 1,18 UDGVA.V USDP3010260052.00TGB0000001NA TRWGRAN08XXX USDTRY Put 1 49,8196 2,18 EXGEV.V EUUSXC3010260001.21TGB0000001NA TRWGRAN08XXX EURUSD Call 1 1,1193 0,00 EXGEY.V EUUSXC3010260001.18TGB0000001NA TRWGRAN08XXX EURUSD Call 1 1,1193 0,00 EXGEZ.V EUUSXC3010260001.15TGB0000001NA TRWGRAN08XXX EURUSD Call 1 1,1193 0,00 EXGFA.V EUUSXC3010260001.12TGB0000001NA TRWGRAN08XXX EURUSD Call 1 1,1193 0,00 EXGUY.V EUUSXP3010260001.18TGB0000001NA TRWGRAN08XXX EURUSD Put 1 1,1193 0,00 EXGUZ.V EUUSXP3010260001.16TGB0000001NA TRWGRAN08XXX EURUSD Put 1 1,1193 0,00 EXGVA.V EUUSXP3010260001.15TGB0000001NA TRWGRAN08XXX EURUSD Put 1 1,1193 0,00 EXGVB.V EUUSXP3010260001.14TGB0000001NA TRWGRAN08XXX EURUSD Put 1 1,1193 0,00 AXGBZ.V XAUSXC3010265250.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,0002 3.915,8180 0,00 ALTIN AXGCA.V XAUSXC3010265000.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,0002 3.915,8180 0,00 ALTIN AXGCB.V XAUSXC3010264750.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,0002 3.915,8180 0,00 ALTIN AXGCC.V XAUSXC3010264500.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,0002 3.915,8180 0,00 ALTIN AXGCD.V XAUSXC3010264250.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,0002 3.915,8180 0,00 ALTIN AXGCE.V XAUSXC3010264000.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,0002 3.915,8180 0,00 ALTIN AXGRT.V XAUSXP3010264750.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,0002 3.915,8180 0,00 ALTIN AXGRU.V XAUSXP3010264500.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,0002 3.915,8180 0,00 ALTIN AXGRV.V XAUSXP3010264250.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,0002 3.915,8180 0,00 ALTIN AXGRY.V XAUSXP3010264000.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,0002 3.915,8180 0,00 ALTIN AXGRZ.V XAUSXP3010263750.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,0002 3.915,8180 0,00 ALTIN AGGCD.V AGUSDC3010260085.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,02 49,6429 0,00 GÜMÜS AGGCE.V AGUSDC3010260080.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,02 49,6429 0,00 GÜMÜS AGGCF.V AGUSDC3010260075.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,02 49,6429 0,00 GÜMÜS AGGCG.V AGUSDC3010260070.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,02 49,6429 0,00 GÜMÜS AGGCH.V AGUSDC3010260065.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,02 49,6429 0,00 GÜMÜS AGGCI.V AGUSDC3010260060.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,02 49,6429 0,00 GÜMÜS AGGCJ.V AGUSDC3010260055.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,02 49,6429 0,00 GÜMÜS AGGRM.V AGUSDP3010260080.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,02 49,6429 0,00 GÜMÜS AGGRN.V AGUSDP3010260075.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,02 49,6429 0,00 GÜMÜS AGGRO.V AGUSDP3010260070.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,02 49,6429 0,00 GÜMÜS AGGRP.V AGUSDP3010260065.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,02 49,6429 0,00 GÜMÜS AGGRR.V AGUSDP3010260060.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,02 49,6429 0,00 GÜMÜS
Payment related to the warrants will be made by Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (MKK) on Nov 04,2026
*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.
We declare that our above statements are in conformity with the principles included in the Board's Communiqué, Serial II Nr.15.1, that it exactly reflects the information we received; that the information complies with our records, books and documents; that we did our best to obtain the correct and complete information relative to this subject and that we are responsible for the declarations made in this regard.
Yours sincerely,
Garanti BBVA
Contact Garanti BBVA Investor Relations:
Tel: +90 212 318 2352
Fax: +90 212 216 5902
E-mail: investorrelations@garantibbva.com.tr
www.garantibbvainvestorrelations.com
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ISIN: US9001487019 Category Code: MSCL TIDM: TGBD LEI Code: 5493002XSS7K7RHN1V37 Sequence No.: 448180 EQS News ID: 2426132 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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