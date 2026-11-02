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WKN: 909386 | ISIN: US9001487019 | Ticker-Symbol: GBKB
Frankfurt
02.11.26 | 08:14
2,300 Euro
+0,88 % +0,020
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
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TURKIYE GARANTI BANKASI AS ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ADR 5-Tage-Chart
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2,2802,58009:34
Dow Jones News
02.11.2026 09:21 Uhr
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Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices

DJ Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices 

Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD) 
Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices 
02-Nov-2026 / 07:49 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TO: Investment Community 
FROM: Garanti BBVA / Investor Relations 
SUBJECT: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices 
 
DATE:  October 30, 2026 

The Redemption prices of the brokerage houses warrants issued by Türkiye Garanti Bankasi A.S. with a maturity date of 
Oct 30,2026 are given in the table below. 

                              Underlying Warrant      Underlying Benchmark  Maturity 
Short Code  Long Code            ISIN     asset type type  Multiplier maturity settlement  Price 
                                             value 
 
 
UDGFD.V    USDC3010260049.00TGB0000001NA  TRWGRAN07XXX USDTRY   Call  1     49,8196        0,82 
 
UDGFE.V    USDC3010260050.00TGB0000001NA  TRWGRAN07XXX USDTRY   Call  1     49,8196        0,00 
 
UDGFF.V    USDC3010260051.00TGB0000001NA  TRWGRAN07XXX USDTRY   Call  1     49,8196        0,00 
 
UDGFG.V    USDC3010260052.00TGB0000001NA  TRWGRAN07XXX USDTRY   Call  1     49,8196        0,00 
 
UDGUV.V    USDP3010260049.00TGB0000001NA  TRWGRAN07XXX USDTRY   Put   1     49,8196        0,00 
 
UDGUY.V    USDP3010260050.00TGB0000001NA  TRWGRAN07XXX USDTRY   Put   1     49,8196        0,18 
 
UDGUZ.V    USDP3010260051.00TGB0000001NA  TRWGRAN07XXX USDTRY   Put   1     49,8196        1,18 
 
UDGVA.V    USDP3010260052.00TGB0000001NA  TRWGRAN08XXX USDTRY   Put   1     49,8196        2,18 
 
EXGEV.V    EUUSXC3010260001.21TGB0000001NA TRWGRAN08XXX EURUSD   Call  1     1,1193        0,00 
 
EXGEY.V    EUUSXC3010260001.18TGB0000001NA TRWGRAN08XXX EURUSD   Call  1     1,1193        0,00 
 
EXGEZ.V    EUUSXC3010260001.15TGB0000001NA TRWGRAN08XXX EURUSD   Call  1     1,1193        0,00 
 
EXGFA.V    EUUSXC3010260001.12TGB0000001NA TRWGRAN08XXX EURUSD   Call  1     1,1193        0,00 
 
EXGUY.V    EUUSXP3010260001.18TGB0000001NA TRWGRAN08XXX EURUSD   Put   1     1,1193        0,00 
 
EXGUZ.V    EUUSXP3010260001.16TGB0000001NA TRWGRAN08XXX EURUSD   Put   1     1,1193        0,00 
 
EXGVA.V    EUUSXP3010260001.15TGB0000001NA TRWGRAN08XXX EURUSD   Put   1     1,1193        0,00 
 
EXGVB.V    EUUSXP3010260001.14TGB0000001NA TRWGRAN08XXX EURUSD   Put   1     1,1193        0,00 
 
AXGBZ.V    XAUSXC3010265250.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,0002   3.915,8180      0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGCA.V    XAUSXC3010265000.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,0002   3.915,8180      0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGCB.V    XAUSXC3010264750.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,0002   3.915,8180      0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGCC.V    XAUSXC3010264500.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,0002   3.915,8180      0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGCD.V    XAUSXC3010264250.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,0002   3.915,8180      0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGCE.V    XAUSXC3010264000.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,0002   3.915,8180      0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGRT.V    XAUSXP3010264750.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,0002   3.915,8180      0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGRU.V    XAUSXP3010264500.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,0002   3.915,8180      0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGRV.V    XAUSXP3010264250.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,0002   3.915,8180      0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGRY.V    XAUSXP3010264000.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,0002   3.915,8180      0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGRZ.V    XAUSXP3010263750.00TGB00.0002NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,0002   3.915,8180      0,00 
                              ALTIN 
 
 
AGGCD.V    AGUSDC3010260085.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,02    49,6429        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGCE.V    AGUSDC3010260080.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,02    49,6429        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGCF.V    AGUSDC3010260075.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,02    49,6429        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGCG.V    AGUSDC3010260070.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,02    49,6429        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGCH.V    AGUSDC3010260065.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,02    49,6429        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGCI.V    AGUSDC3010260060.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,02    49,6429        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGCJ.V    AGUSDC3010260055.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,02    49,6429        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGRM.V    AGUSDP3010260080.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,02    49,6429        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGRN.V    AGUSDP3010260075.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,02    49,6429        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGRO.V    AGUSDP3010260070.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,02    49,6429        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGRP.V    AGUSDP3010260065.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,02    49,6429        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGRR.V    AGUSDP3010260060.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,02    49,6429        0,00 
                              GÜMÜS

Payment related to the warrants will be made by Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (MKK) on Nov 04,2026

*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

We declare that our above statements are in conformity with the principles included in the Board's Communiqué, Serial II Nr.15.1, that it exactly reflects the information we received; that the information complies with our records, books and documents; that we did our best to obtain the correct and complete information relative to this subject and that we are responsible for the declarations made in this regard.

Yours sincerely,

Garanti BBVA

Contact Garanti BBVA Investor Relations:

Tel: +90 212 318 2352

Fax: +90 212 216 5902

E-mail: investorrelations@garantibbva.com.tr

www.garantibbvainvestorrelations.com

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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News

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ISIN:     US9001487019 
Category Code: MSCL 
TIDM:     TGBD 
LEI Code:   5493002XSS7K7RHN1V37 
Sequence No.: 448180 
EQS News ID:  2426132 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 02:49 ET (07:49 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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