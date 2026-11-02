Das aufstrebende KI-Zeitalter eröffnet Nvidia außergewöhnliche Wachstumsperspektiven. Während die großen Technologiekonzerne Milliarden in künstliche Intelligenz investieren, profitiert der Chipentwickler unmittelbar von der steigenden Nachfrage nach leistungsfähigen Prozessoren. Bis 2030 könnte Nvidia deshalb seine Konkurrenten aus der "Magnificent 7"-Riege deutlich hinter sich lassen. Milliardeninvestitionen treiben das Geschäft an Nvidia zählt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de