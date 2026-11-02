Mitteilung der hep global GmbH: hep global steigert Umsatz und EBIT im 1. Halbjahr 2026 - Umsatzerlöse nehmen von 10,0 auf 17,2 Mio. Euro zu.- EBIT verbessert sich von -2,4 auf 0,3 Mio. Euro. - Für 2026 werden 40 Mio. Euro bis 45 Mio. Euro Umsatz und 1 Mio. Euro bis 5 Mio. Euro EBIT erwartet. Die hep global GmbH (hep global), Spezialistin für die Entwicklung von Solarprojekten, hat im 1. Halbjahr 2026 ihre operative Geschäftsentwicklung gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich verbessert und dabei insbesondere von höheren Erlösen aus der Projektentwicklung von Solar- und Batteriespeicherprojekten sowie einer reduzierten Kostenbasis profitiert. Die Umsatzerlöse stiegen um rund 72 % auf 17,2 Mio. Euro (1. Halbjahr 2025: 10,0 Mio. Euro), während das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 0,3 Mio. Euro nach-2,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum wieder positiv ausfiel. Der Konzernhalbjahresfehlbetrag verringerte sich von -6,8 Mio. Euro auf -3,8 Mio. Euro. "Die Geschäftsentwicklung des Konzerns war im 1. Halbjahr 2026 trotz weiterhin herausfordernder wirtschaftlicher und regulatorischer Rahmenbedingungen von einer deutlichen Verbesserung der operativen Ertragslage geprägt. Mit einem positiven EBIT von 0,3 Mio. Euro konnten wir erstmals seit mehreren Halbjahren bereits zum Halbjahresstichtag ein positives operatives Ergebnis erzielen", sagt Martin Vogt, CEO des hep global-Konzerns. "Diese ...

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