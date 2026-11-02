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Ernst Russ AG veräußert MS "Mirror"



02.11.2026 / 10:30 CET/CEST

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Verkauf des 2007 gebauten 803 TEU-Feederschiffs setzt aktives Portfoliomanagement fort Hamburg, 2. November 2026 - Die Ernst Russ AG verkauft das Containerschiff MS "Mirror". Das 2007 gebaute Schiff mit einer Kapazität von 803 TEU soll im Januar 2027 an den neuen Eigner übergeben werden. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Da die Übergabe erst 2027 erfolgt, hat der Verkauf keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Geschäftsjahres 2026. Im laufenden Jahr hat die Gesellschaft bereits die Containerschiffe MS "EF Emira" und MS "EF Emma" veräußert und ihre Flotte zugleich um Multipurpose-Schiffe sowie Produkten-/Chemikalientanker erweitert. Jüngstes Beispiel ist die Ablieferung des Neubaus MT "Farrie Russ" am 27. Oktober 2026. Mit diesen Schritten verfolgt Ernst Russ das Ziel einer breit diversifizierten, modernen Flotte mit ausgewogenem Risikoprofil hinsichtlich Schiffssegmenten, Charterlaufzeiten und Vertragspartnern. Langfristige Beschäftigungen stärken dabei den Charter Backlog und die Planbarkeit der Erlöse. "Der Verkauf der MS 'Mirror' steht für die Disziplin, mit der wir die Flotte der Ernst Russ AG weiterentwickeln", sagt Joseph Schuchmann, Co-CEO und Chief Commercial Officer der Ernst Russ AG. "Dazu gehört, uns zum passenden Zeitpunkt von Bestandsschiffen zu trennen und ebenso gezielt neue Tonnage aufzunehmen. Den Markt beobachten wir dabei kontinuierlich und prüfen sowohl Verkaufs- als auch Akquisitionsmöglichkeiten." Der Neunmonatsbericht 2026 der Ernst Russ AG sowie die Investorenpräsentation für das dritte Quartal 2026 werden am 12. November 2026 veröffentlicht. Das Management wird die Ergebnisse im Rahmen eines Earnings Calls präsentieren und steht im Anschluss für Fragen von Investoren, Analysten und Pressevertretern zur Verfügung. Der Webcast ist am 12. November 2026 um 10:00 Uhr (MEZ) unter folgendem Link abrufbar: Anmeldung Earnings Call Über die Ernst Russ AG: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte Hamburger Reederei mit einer Unternehmensgeschichte, die bis ins Jahr 1893 zurückreicht. Das Ziel ist eine nachhaltige und breit diversifizierte Flotte mit ausgewogener Risikoverteilung hinsichtlich Beschäftigungsdauer und Vertragspartnern. Die Bestandsflotte umfasst Containerschiffe verschiedener Größenklassen, ergänzt durch Multipurpose-Schiffe, Produkten-/Chemikalientanker und einen Handysize-Bulker. Darüber hinaus verfügt die Gruppe über eine Akquisitionspipeline mit Neubauten, die in den kommenden Jahren abgeliefert werden und die strategische Weiterentwicklung der Flotte gezielt vorantreiben. Kontakt:

Ernst Russ AG

Anika Hillmer

Investor Relations

Tel. +49 40 88 88 1 211

E-Mail: ir@ernst-russ.de



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