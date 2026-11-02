Regulatory News:
Issuer Name: HAVAS N.V. (AEX:HAVAS)
Issuer LEI: 894500L53AVOFQK7T710
Shares ISIN: NL0015002K83
Havas N.V. hereby reports share transactions related to its Liquidity Program, effective since October 1, 2026, carried out from October 26 to 30, 2026.
Havas N.V. publishes on a weekly basis, every Monday, share transactions detailed information under its Liquidity Program on its website: www.havas.com/investor-relations-shareholders/regulated-information/.
About Havas
Founded in 1835 in Paris, Havas is one of the world's largest global communications groups, with nearly 23,000 people in over 100 countries. With the ambition to help brands unlock Growth, Powered by Desire, Havas brings together creativity, media, technology and production capabilities to build strong, desirable brands that people genuinely want to engage with. Its integrated model is supported by Converged.AI, the Group's operating system that unifies data, technology and AI to deliver optimized, scalable marketing solutions across the full customer journey. AI-driven, fueled by human ingenuity, and grounded in the belief that desire drives both brand performance and business outcomes, Havas teams collaborate within Havas Villages worldwide to cultivate reputation, relevance and long-term preference for clients. Havas is equally committed to its people, fostering inclusive, responsible and inspiring workplaces where talent can thrive, because desire also starts from within. Further information is available at www.havas.com.
Summary per day
Issuer Name
Issuer LEI
Trade Date
ISIN
Side
Total Daily Volume
Average Price
Amount of Transactions
Highest Price
Lowest Price
Market Identification Code
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-26
NL0015002K83
BUY
4783
16.99
81 266.10
17.15
16.70
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-26
NL0015002K83
SELL
4540
17.04
77 351.00
17.20
16.90
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-27
NL0015002K83
BUY
3600
17.07
61 440.00
17.10
17.05
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-27
NL0015002K83
SELL
3366
17.09
57 536.90
17.15
17.00
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-28
NL0015002K83
BUY
5004
17.04
85 277.80
17.15
16.95
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-28
NL0015002K83
SELL
5111
17.05
87 157.50
17.20
17.00
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-29
NL0015002K83
BUY
2494
16.97
42 313.30
17.05
16.90
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-29
NL0015002K83
SELL
5323
17.06
90 835.60
17.30
16.90
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-30
NL0015002K83
BUY
600
17.22
10 330.00
17.25
17.20
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-30
NL0015002K83
SELL
1400
17.39
24 350.00
17.50
17.30
XAMS
Detail trade by trade
Issuer Name
Issuer LEI
Broker Name
Broker LEI
Transaction Date/Time
ISIN
Price
Currency
Side
Quantity
Market Identification Code
Transaction Reference
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:00:02Z
NL0015002K83
16.70
EUR
BUY
75
XAMS
RFL_9LFuQTb-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:00:02Z
NL0015002K83
16.70
EUR
BUY
8
XAMS
RFL_9LFuQTS-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:02:19Z
NL0015002K83
16.90
EUR
SELL
100
XAMS
RFL_9LFuzvd-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:06:09Z
NL0015002K83
16.90
EUR
SELL
100
XAMS
RFL_9LFvxja-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:06:09Z
NL0015002K83
16.95
EUR
SELL
130
XAMS
RFL_9LFvxjr-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:06:32Z
NL0015002K83
16.95
EUR
SELL
151
XAMS
RFL_9LFw3ud-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:06:32Z
NL0015002K83
16.95
EUR
SELL
119
XAMS
RFL_9LFw3ue-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:09:40Z
NL0015002K83
16.85
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LFwqfu-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:09:45Z
NL0015002K83
16.85
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LFws7t-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:09:53Z
NL0015002K83
16.85
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LFwu3u-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:09:55Z
NL0015002K83
16.90
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LFwufy-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:10:04Z
NL0015002K83
16.90
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LFwx2P-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:10:08Z
NL0015002K83
16.95
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LFwy5I-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:12:00Z
NL0015002K83
16.90
EUR
BUY
60
XAMS
RFL_9LFxRGC-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:15:27Z
NL0015002K83
17.00
EUR
SELL
40
XAMS
RFL_9LFyJ4a-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:15:27Z
NL0015002K83
17.00
EUR
SELL
160
XAMS
RFL_9LFyJ4b-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:15:27Z
NL0015002K83
17.00
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LFyJ4Z-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:19:12Z
NL0015002K83
17.00
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LFzFWQ-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:19:26Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LFzJIl-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:19:26Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
102
XAMS
RFL_9LFzJJ8-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:23:07Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9LG0EY0-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:31:21Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9LG2J4g-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:46:55Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
298
XAMS
RFL_9LG6EHD-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:52:18Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
34
XAMS
RFL_9LG7aAT-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T08:52:18Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
366
XAMS
RFL_9LG7aAU-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T09:15:03Z
NL0015002K83
17.15
EUR
SELL
40
XAMS
RFL_9LGDJOh-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T09:15:03Z
NL0015002K83
17.15
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LGDJOi-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T11:26:41Z
NL0015002K83
17.10
EUR
BUY
23
XAMS
RFL_9LGkRrD-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T11:26:41Z
NL0015002K83
17.10
EUR
BUY
169
XAMS
RFL_9LGkRrE-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T11:26:41Z
NL0015002K83
17.10
EUR
BUY
8
XAMS
RFL_9LGkRrF-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T12:13:11Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LGw9k7-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T12:33:07Z
NL0015002K83
17.00
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LH1AnT-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T13:04:59Z
NL0015002K83
16.95
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9LH9CGH-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T14:07:41Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LHOz0O-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T14:07:41Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LHOz1U-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T14:07:42Z
NL0015002K83
17.15
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LHOzFE-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T14:58:33Z
NL0015002K83
17.20
EUR
SELL
63
XAMS
RFL_9LHbmym-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T15:23:10Z
NL0015002K83
17.10
EUR
BUY
122
XAMS
RFL_9LHhz5G-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T15:24:51Z
NL0015002K83
17.15
EUR
SELL
100
XAMS
RFL_9LHiPSm-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T15:24:56Z
NL0015002K83
17.15
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LHiQlY-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T15:25:03Z
NL0015002K83
17.15
EUR
BUY
168
XAMS
RFL_9LHiSVq-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T15:25:03Z
NL0015002K83
17.15
EUR
BUY
32
XAMS
RFL_9LHiSVr-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T15:28:31Z
NL0015002K83
17.20
EUR
SELL
137
XAMS
RFL_9LHjKYK-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T15:33:52Z
NL0015002K83
17.10
EUR
BUY
78
XAMS
RFL_9LHkgG3-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T15:33:52Z
NL0015002K83
17.10
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LHkgG4-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T15:33:52Z
NL0015002K83
17.10
EUR
BUY
100
XAMS
RFL_9LHkgG5-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T15:34:00Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
355
XAMS
RFL_9LHkiFs-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T15:34:01Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LHkiOp-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T15:35:00Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
45
XAMS
RFL_9LHkxpP-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T15:54:42Z
NL0015002K83
17.00
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LHpvCB-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T16:01:47Z
NL0015002K83
16.95
EUR
BUY
199
XAMS
RFL_9LHrhqj-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T16:04:09Z
NL0015002K83
16.90
EUR
BUY
14
XAMS
RFL_9LHsIvA-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T16:06:08Z
NL0015002K83
16.95
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LHsnj3-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T16:10:49Z
NL0015002K83
16.95
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LHtypo-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T16:16:36Z
NL0015002K83
16.90
EUR
BUY
20
XAMS
RFL_9LHvR3o-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T16:16:36Z
NL0015002K83
16.90
EUR
BUY
7
XAMS
RFL_9LHvR3t-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T16:24:52Z
NL0015002K83
16.90
EUR
BUY
99
XAMS
RFL_9LHxW8w-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T16:24:52Z
NL0015002K83
16.90
EUR
BUY
57
XAMS
RFL_9LHxW8w-0B
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T16:24:52Z
NL0015002K83
16.90
EUR
BUY
143
XAMS
RFL_9LHxW8x-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T16:25:28Z
NL0015002K83
16.90
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LHxfcl-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T16:25:50Z
NL0015002K83
16.90
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LHxlIW-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-26T16:35:02Z
NL0015002K83
16.95
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LI04lV-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T08:00:20Z
NL0015002K83
17.00
EUR
SELL
13
XAMS
RFL_9LLl1iQ-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T08:03:19Z
NL0015002K83
17.00
EUR
SELL
18
XAMS
RFL_9LLlm7h-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T08:08:48Z
NL0015002K83
17.00
EUR
SELL
158
XAMS
RFL_9LLn9s4-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T08:08:48Z
NL0015002K83
17.00
EUR
SELL
11
XAMS
RFL_9LLn9s7-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T08:30:12Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LLsXjj-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T08:30:40Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LLsf8p-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T08:32:19Z
NL0015002K83
17.15
EUR
SELL
62
XAMS
RFL_9LLt4xI-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T08:32:41Z
NL0015002K83
17.15
EUR
SELL
338
XAMS
RFL_9LLtAfU-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T08:38:49Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LLuiRp-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T08:38:49Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LLuiRq-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T09:17:30Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LM4SD3-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T10:04:49Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9LMGMkd-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T10:39:42Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LMP99d-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T10:44:06Z
NL0015002K83
17.10
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9LMQFkD-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T10:55:00Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
69
XAMS
RFL_9LMSzuU-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T10:57:45Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LMTglW-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T11:01:36Z
NL0015002K83
17.10
EUR
BUY
55
XAMS
RFL_9LMUf6f-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T11:11:41Z
NL0015002K83
17.15
EUR
SELL
36
XAMS
RFL_9LMXCGm-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T12:05:54Z
NL0015002K83
17.10
EUR
BUY
345
XAMS
RFL_9LMkqbC-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T12:55:45Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
331
XAMS
RFL_9LMxOom-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T13:18:25Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
34
XAMS
RFL_9LN36ZD-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T13:18:25Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
366
XAMS
RFL_9LN36ZE-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T13:42:39Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LN9CpR-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T13:44:36Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LN9hId-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T13:47:56Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9LNAXFQ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T14:22:49Z
NL0015002K83
17.15
EUR
SELL
67
XAMS
RFL_9LNJJmU-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T14:35:56Z
NL0015002K83
17.15
EUR
SELL
42
XAMS
RFL_9LNMcOS-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T14:35:56Z
NL0015002K83
17.15
EUR
SELL
55
XAMS
RFL_9LNMcOU-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T14:55:50Z
NL0015002K83
17.10
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9LNRd87-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T15:04:56Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9LNTvDD-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T16:21:14Z
NL0015002K83
17.15
EUR
SELL
130
XAMS
RFL_9LNn84i-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T16:21:14Z
NL0015002K83
17.15
EUR
SELL
29
XAMS
RFL_9LNn84u-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T16:29:51Z
NL0015002K83
17.15
EUR
SELL
7
XAMS
RFL_9LNpIUN-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T16:35:08Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9LNqd3e-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T16:35:08Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LNqd3f-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-27T16:35:08Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9LNqd3g-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T08:05:19Z
NL0015002K83
17.00
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LRco3n-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T08:05:19Z
NL0015002K83
17.00
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LRco3o-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T08:08:45Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
9
XAMS
RFL_9LRdfc3-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T08:16:06Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
100
XAMS
RFL_9LRfWF5-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T08:16:06Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
57
XAMS
RFL_9LRfWF6-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T08:16:06Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
34
XAMS
RFL_9LRfWF6-08
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T08:33:36Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
243
XAMS
RFL_9LRjvTh-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T08:33:36Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
157
XAMS
RFL_9LRjvTi-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T08:36:15Z
NL0015002K83
17.10
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LRkanB-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T08:41:33Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
116
XAMS
RFL_9LRlvg0-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T08:49:58Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
133
XAMS
RFL_9LRo2q1-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T08:49:58Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
151
XAMS
RFL_9LRo2q2-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T09:09:23Z
NL0015002K83
17.15
EUR
SELL
76
XAMS
RFL_9LRsw5B-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T09:33:21Z
NL0015002K83
17.15
EUR
SELL
81
XAMS
RFL_9LRyy0O-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T09:51:38Z
NL0015002K83
17.10
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9LS3ZLs-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T09:56:07Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
358
XAMS
RFL_9LS4hPa-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T09:56:07Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
42
XAMS
RFL_9LS4hPZ-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T09:59:51Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9LS5dq9-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T10:14:52Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LS9QEo-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T10:16:03Z
NL0015002K83
17.00
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9LS9igD-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T10:37:36Z
NL0015002K83
17.00
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9LSF8yf-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T10:44:44Z
NL0015002K83
17.00
EUR
BUY
22
XAMS
RFL_9LSGwBr-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T10:58:04Z
NL0015002K83
16.95
EUR
BUY
85
XAMS
RFL_9LSKINv-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T10:58:04Z
NL0015002K83
17.00
EUR
BUY
378
XAMS
RFL_9LSKIMz-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T12:00:49Z
NL0015002K83
16.95
EUR
BUY
45
XAMS
RFL_9LSa5m0-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T12:23:09Z
NL0015002K83
17.00
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9LSfiQw-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T12:23:15Z
NL0015002K83
17.00
EUR
SELL
194
XAMS
RFL_9LSfk5Y-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T12:23:15Z
NL0015002K83
17.00
EUR
SELL
206
XAMS
RFL_9LSfk5Z-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T12:23:18Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
55
XAMS
RFL_9LSfkqa-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T12:23:18Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
109
XAMS
RFL_9LSfkqb-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T12:23:18Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
236
XAMS
RFL_9LSfkqb-0D
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T12:23:24Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9LSfmEz-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T12:23:28Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LSfnWH-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T12:27:46Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
71
XAMS
RFL_9LSgsc8-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T12:31:03Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
329
XAMS
RFL_9LShht8-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T12:35:48Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
42
XAMS
RFL_9LSitpT-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T12:35:57Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
98
XAMS
RFL_9LSiwN9-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T12:58:21Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
77
XAMS
RFL_9LSoZnU-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T13:03:47Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
225
XAMS
RFL_9LSpweE-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T13:04:01Z
NL0015002K83
17.10
EUR
BUY
14
XAMS
RFL_9LSq0Q9-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T13:04:01Z
NL0015002K83
17.10
EUR
BUY
14
XAMS
RFL_9LSq0RA-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T13:04:18Z
NL0015002K83
17.10
EUR
BUY
372
XAMS
RFL_9LSq4q6-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T13:06:16Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
72
XAMS
RFL_9LSqZVf-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T13:11:10Z
NL0015002K83
17.15
EUR
SELL
77
XAMS
RFL_9LSro3K-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T13:33:48Z
NL0015002K83
17.20
EUR
SELL
77
XAMS
RFL_9LSxVDX-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T14:23:18Z
NL0015002K83
17.15
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LT9xjb-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T14:43:08Z
NL0015002K83
17.10
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LTExRH-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T15:07:47Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
286
XAMS
RFL_9LTLAF4-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T15:16:58Z
NL0015002K83
17.00
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9LTNTP7-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T15:17:00Z
NL0015002K83
16.95
EUR
BUY
70
XAMS
RFL_9LTNU70-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T15:17:00Z
NL0015002K83
16.95
EUR
BUY
70
XAMS
RFL_9LTNU71-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T15:18:11Z
NL0015002K83
16.95
EUR
BUY
130
XAMS
RFL_9LTNma8-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T15:59:44Z
NL0015002K83
17.00
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9LTYF3I-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T16:11:41Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
76
XAMS
RFL_9LTbFUD-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T16:29:46Z
NL0015002K83
16.95
EUR
BUY
4
XAMS
RFL_9LTfnwB-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T16:35:28Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LThEuc-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-28T16:35:28Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
324
XAMS
RFL_9LThEud-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T08:00:16Z
NL0015002K83
16.95
EUR
BUY
5
XAMS
RFL_9LXS3pz-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T08:02:19Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LXSZkf-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T08:11:17Z
NL0015002K83
16.95
EUR
BUY
391
XAMS
RFL_9LXUprI-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T08:20:30Z
NL0015002K83
16.95
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LXX9fs-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T08:36:15Z
NL0015002K83
17.00
EUR
SELL
123
XAMS
RFL_9LXb7MJ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T08:45:18Z
NL0015002K83
16.95
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9LXdOfs-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T08:46:29Z
NL0015002K83
16.90
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LXdh6a-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T08:46:29Z
NL0015002K83
16.90
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LXdh6b-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T09:00:04Z
NL0015002K83
16.90
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9LXh7HC-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T09:00:09Z
NL0015002K83
16.90
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9LXh8SP-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T09:02:29Z
NL0015002K83
16.95
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9LXhimE-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T09:13:22Z
NL0015002K83
16.95
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9LXkSjL-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T09:24:41Z
NL0015002K83
17.00
EUR
SELL
27
XAMS
RFL_9LXnJIz-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T09:26:29Z
NL0015002K83
17.00
EUR
SELL
50
XAMS
RFL_9LXnlRi-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T09:41:48Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LXrcYi-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T10:17:33Z
NL0015002K83
17.00
EUR
BUY
73
XAMS
RFL_9LY0cXJ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T10:17:33Z
NL0015002K83
17.00
EUR
BUY
70
XAMS
RFL_9LY0cXl-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T10:20:57Z
NL0015002K83
17.00
EUR
BUY
257
XAMS
RFL_9LY1Tbo-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T10:30:03Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
2
XAMS
RFL_9LY3lhc-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T11:58:01Z
NL0015002K83
16.95
EUR
BUY
14
XAMS
RFL_9LYPueB-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T11:58:01Z
NL0015002K83
16.95
EUR
BUY
84
XAMS
RFL_9LYPueC-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T12:11:51Z
NL0015002K83
17.00
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9LYTOdH-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T12:15:03Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
2
XAMS
RFL_9LYUCjF-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T12:19:15Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
312
XAMS
RFL_9LYVG7N-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T12:19:15Z
NL0015002K83
17.05
EUR
SELL
84
XAMS
RFL_9LYVG7O-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T13:52:11Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9LYsefd-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T14:10:18Z
NL0015002K83
17.05
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9LYxDSS-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T14:10:18Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LYxDSw-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T14:25:11Z
NL0015002K83
17.10
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9LZ0xq1-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T14:32:46Z
NL0015002K83
17.15
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9LZ2sGB-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T15:00:36Z
NL0015002K83
17.20
EUR
SELL
38
XAMS
RFL_9LZ9sey-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T15:07:23Z
NL0015002K83
17.20
EUR
SELL
85
XAMS
RFL_9LZBaRq-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T15:07:23Z
NL0015002K83
17.20
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LZBaRr-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T15:07:23Z
NL0015002K83
17.20
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9LZBaRr-07
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T15:33:25Z
NL0015002K83
17.25
EUR
SELL
145
XAMS
RFL_9LZI8ld-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T15:33:25Z
NL0015002K83
17.25
EUR
SELL
55
XAMS
RFL_9LZI8mO-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T15:38:52Z
NL0015002K83
17.30
EUR
SELL
44
XAMS
RFL_9LZJVzc-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-29T16:35:28Z
NL0015002K83
17.30
EUR
SELL
156
XAMS
RFL_9LZXlWC-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-30T08:00:25Z
NL0015002K83
17.35
EUR
SELL
1
XAMS
RFL_9LdIche-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-30T08:00:31Z
NL0015002K83
17.35
EUR
SELL
199
XAMS
RFL_9LdIeGV-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-30T08:06:53Z
NL0015002K83
17.40
EUR
SELL
158
XAMS
RFL_9LdKFlJ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-30T08:06:53Z
NL0015002K83
17.40
EUR
SELL
42
XAMS
RFL_9LdKFlK-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-30T08:25:11Z
NL0015002K83
17.25
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LdOrH3-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-30T08:30:18Z
NL0015002K83
17.20
EUR
BUY
141
XAMS
RFL_9LdQ94V-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-30T08:30:18Z
NL0015002K83
17.20
EUR
BUY
59
XAMS
RFL_9LdQ94W-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-30T08:51:50Z
NL0015002K83
17.30
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LdVZHm-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-30T11:58:49Z
NL0015002K83
17.20
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LeGdwR-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-30T15:02:51Z
NL0015002K83
17.35
EUR
SELL
112
XAMS
RFL_9Lf0yHu-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-30T15:02:51Z
NL0015002K83
17.35
EUR
SELL
88
XAMS
RFL_9Lf0yHv-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-30T15:26:05Z
NL0015002K83
17.40
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9Lf6otG-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-30T15:32:03Z
NL0015002K83
17.45
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9Lf8KCS-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-30T15:36:23Z
NL0015002K83
17.50
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9Lf9PjJ-05
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Contacts:
For more information, please contact:
Charlotte Rambaud
Global Chief Communications Officer
charlotte.rambaud@havas.com
+33 6 64 67 66 27
Delphine Maillet
Group Head of Investor Relations
delphine.maillet@havas.com
+33 6 80 36 18 12
Kristin Calmes
Global Senior Communications Officer
kristin.calmes@havas.com
+33 6 08 40 76 27