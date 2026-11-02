Dublin - Europas grösster Billigflieger Ryanair will wegen milliardenschwerer Mehrkosten für Kerosin den Rotstift bei den Beschäftigten ansetzen. «Alles ist auf dem Tisch», sagte Finanzchef Neil Sorahan anlässlich der Quartalszahlen am Montag der Nachrichtenagentur Bloomberg. Im Auge hat das Management Gehalts-Nullrunden für Mitarbeiter, eine Ausdünnung der Besatzungen und die Überprüfung der Verträge mit Flughäfen. Auch der verstärkte Einsatz von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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