Der Kurs der Ryanair-Aktie flog in den letzten Wochen lust- und richtungslos in einem Korridor zwischen 22 und 24 € auf und ab. Können die Quartalszahlen dem irischen Billigflieger dabei helfen, wieder durchzustarten, und was sollten Anleger daraus machen? Umsatz okay, Gewinn nicht okay Die Zahlen von Ryanair für das abgelaufene zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 fielen in Summe eher enttäuschend aus. Der Umsatz stieg, aber höhere Treibstoffkosten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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