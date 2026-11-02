Die Fresenius-Aktie steht am Montag an der Spitze des Dax. Der Kurs des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers zog am Vormittag um bis zu 3% an und erreichte bei 49,24 € ein Hoch seit Anfang März. Auslöser ist eine Entwicklungsvereinbarung mit WuXi Biologics im Bereich der Nachahmermedikamente. Trägt dieser Deal mehr als nur einen guten Handelstag? Zugriff auf neue Moleküle Fresenius erhält im Rahmen der Vereinbarung gegen eine Vergütung auf Dienstleistungsbasis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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