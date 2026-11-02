Für die Aktionäre von Alstom beginnt die neue Handelswoche mit einem Schock. Die Aktie des französischen Zugherstellers bricht am Montag zeitweise um mehr als 30 Prozent ein und vernichtet damit Milliarden an Börsenwert. Auslöser sind ausgerechnet Probleme mit Regionalzügen für Deutschland, die den Siemens-Konkurrenten zu einer drastischen Gewinnwarnung zwingen.Aktie verliert mehr als die Hälfte An der Pariser Börse rauscht die Alstom-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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