Sicherheitspolitik und Energiewende rücken immer enger zusammen. Im Zentrum steht Lithium, das sowohl für die zivile Elektromobilität als auch für neue Waffensysteme entscheidend ist. Aktuelle Berichte über einen potenziellen Einstieg von Rheinmetall beim deutsch-kanadischen Lithium-Entwickler Rock Tech Lithium werfen ein Schlaglicht auf diese mögliche neue Zusammenarbeit. Vulcan Energy zeigt parallel im Südwesten Deutschlands, wie weit fortgeschritten das Unternehmen auf dem Weg zur europäischen Produktion bereits ist. Wir ordnen die Hintergründe ein.Den vollständigen Artikel lesen ...
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