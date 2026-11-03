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Google-Forscher senkten im März die Schätzung der nötigen Rechenressourcen, Bitcoin-Entwickler reagieren mit BIP-360 - Quantum X Labs untersucht einen anderen Weg

Bitcoin notierte Ende Oktober 2026 bei rund 80.000 US-Dollar, und mit jedem Fortschritt im Quantencomputing kehrt eine Frage zurück: Wann kann eine Maschine die Kryptografie knacken, die Bitcoin - und große Teile von Online-Banking und Staatskommunikation - absichert? Im März 2026 veröffentlichte das Quantenteam von Google, einer Tochter von Alphabet (WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059), eine Analyse, nach der die dafür nötigen Ressourcen deutlich geringer ausfallen als bislang angenommen. Berichten zufolge beschreiben die Forscher ein hypothetisches System mit 500.000 Qubits, das die elliptische Kurven-Kryptografie von Bitcoin mit dem Shor-Algorithmus in unter neun Minuten brechen könnte. Zusammenfassungen sprechen von einer Verringerung der Ressourcenschätzung um etwa das Zwanzigfache.

Real, aber nicht akut: die Bandbreite der Einschätzungen

Fachleute betonen, dass kein heute existierendes System dazu in der Lage ist. Aktuelle Quantencomputer liegen laut Branchenberichten bei gut tausend physikalischen Qubits mit hohen Fehlerraten; für einen kryptografisch relevanten Rechner wären weit mehr fehlerkorrigierte Qubits nötig. Ein Interviewpartner von extraETF beschreibt die Bedrohung als real, aber nicht akut. Grayscale hat die Quantenangst laut Berichten als "roten Hering" bezeichnet, weil ein solcher Rechner ohnehin das gesamte Bankensystem gefährden würde.

Dennoch bereiten sich Entwickler und Regulierer vor. Im Februar 2026 wurde der Bitcoin-Vorschlag BIP-360 für eine quantenresistente Adressform in das offizielle Verzeichnis aufgenommen. Ein Folgevorschlag (BIP-361) adressiert die Altbestände: Rund 6,5 Millionen Bitcoin liegen laut Berichten in verwundbaren Adressformaten. Die G7 verabschiedete im Januar 2026 eine Roadmap zur Umstellung des Finanzsektors auf Post-Quanten-Kryptografie, und die EU-Staaten sollen nach Berichten bis Ende 2026 Umstellungspläne aufstellen. Die Krypto-Börse Coinbase (WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076) engagiert sich laut Berichten in einer Initiative zur quantensicheren Weiterentwicklung von Bitcoin.

Quantum X Labs: Sicherheit, die auf Quantenphysik beruht

Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002; Nasdaq: QXL) verfolgt einen anderen Ansatz als die Anpassung klassischer Verfahren. Das israelisch-amerikanische Unternehmen, das bis April 2026 im Werbegeschäft tätig war, hat über seine Einheit QuantumQ Security zwei Forschungsprogramme gestartet: Ende August Qatacomb, das untersucht, wie quantenmechanische Eigenschaften selbst Teil der Schutzarchitektur werden können, und im Anschluss ein Programm mit den drei Dimensionen Detect, Encrypt und Verify. Technikchef Nir Sharon sagt laut Mitteilung, das Ziel sei nicht, die Sicherheitsarchitektur von gestern an die Computer von morgen anzupassen. Der Ansatz ist damit komplementär zur Post-Quanten-Kryptografie, die klassische Rechenverfahren beibehält und auf neue mathematische Probleme setzt. Branchenprognosen, auf die das Unternehmen verweist, sehen den Markt für Quantensicherheit von 2,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 9,8 Milliarden US-Dollar bis 2030 wachsen.

Entwicklungsstand: Forschung, nicht Produkt

Das Unternehmen betont selbst, dass die Cybersicherheitsprogramme in der Forschungs- und Schutzrechtsphase sind. Theoretische Validierung, Simulation und Hardware-Prototypen stehen nach Unternehmensangaben noch aus, bevor eine integrierte kommerzielle Einführung möglich wäre. Parallel arbeitet Quantum X Labs nach eigenen Angaben an einem KI-basierten Decoder für Quantenfehlerkorrektur, den es mit der CUDA-Q-QEC-Software von NVIDIA (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040) und öffentlich verfügbaren Daten aus Googles Surface-Code-Experimenten getestet hat. Fehlerkorrektur ist für die Sicherheitsfrage der Engpass: Sie entscheidet darüber, wie schnell aus heutigen fehleranfälligen Qubits Maschinen werden, die kryptografisch relevante Rechnungen ausführen können.

Die Debatte um Bitcoin und Quantencomputer ist ein Beispiel dafür, wie ein technologisches Risiko Märkte und Regulierer beschäftigt, lange bevor es eintritt. Große Konzerne wie Alphabet liefern die Rechenmodelle, Entwickler- und Regulierungsgremien die Antworten. Quantum X Labs gehört zu den kleinen Anbietern, die einen eigenen, innovativen Ansatz verfolgen.

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Quellen:

https://finviz.com/news/393032/quantum-x-labs-launches-quantum-native-cybersecurity-program-designed-to-harness-quantum-properties-for-next-generation-security

https://thequantuminsider.com/2026/08/26/quantum-x-labs-qatacomb-quantum-security-research/

https://quantumcomputingreport.com/quantum-x-labs-announces-quantum-native-cybersecurity-architecture-under-quantumq-division/

https://quantumcomputingreport.com/quantum-x-labs-launches-qatacomb-quantum-native-security-research-initiative/

https://www.roic.ai/quote/QXL

https://www.nasdaq.com/articles/zacks-initiates-coverage-quantum-x-underperform-recommendation

https://marketchameleon.com/Overview/QXL/Summary/

https://www.boerse-express.com/news/articles/coinbase-aktie-bitcoin-gegen-quantencomputer-888565

https://extraetf.com/de/news/etf-news/die-bedrohung-von-bitcoin-durch-quantencomputer-ist-real-aber-nicht-akut

https://www.finews.ch/news/finanzplatz/71993-quant-computing-wie-verwundbar-ist-der-bitcoin-wolfgang-amadeus-vitale-bitcoin-suisse-finanzplatz-schweiz

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Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz

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