Bayer erhält wichtige FDA-Einstufung für neue Zelltherapie - Mesoblast verdient bereits Millionen mit der Technologie

Anzeige / Werbung

Der deutsche Pharma- und Agrarkonzern Bayer (ISIN: DE000BAY0017) treibt seine Aktivitäten in einem der technologisch anspruchsvollsten Bereiche der modernen Medizin voran. Die US-Arzneimittelbehörde FDA und die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA haben einer experimentellen Zelltherapie der Bayer-Tochter BlueRock Therapeutics wichtige Orphan-Drug-Einstufungen erteilt. Das am 30. September bekannt gegebene Programm soll künftig Menschen helfen, die durch erbliche Netzhauterkrankungen ihr Augenlicht verlieren. Für Bayer ist die Entscheidung ein weiterer Schritt beim Aufbau eines Geschäfts mit neuartigen Zelltherapien. Wie sich aus solchen Technologien bereits ein kommerzieller Markt entwickeln kann, zeigt der australische Biotechnologiespezialist Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8). Das Unternehmen erzielte im vergangenen Geschäftsjahr mit seiner ersten FDA-zugelassenen Zelltherapie Nettoumsätze von 115,2 Millionen US-Dollar. Während Bayer noch an klinischen Wirksamkeitsnachweisen arbeitet, steht Mesoblast vor der Frage, wie sich ein bereits vermarktetes Zellprodukt auf weitere Patientengruppen ausweiten lässt.

Bayer erhält wichtige Einstufungen von FDA und EMA

Im Mittelpunkt der Bayer-Meldung steht Lemiretprocel, auch unter der Entwicklungsbezeichnung OpCT-001 bekannt. Die Therapie wird von BlueRock Therapeutics entwickelt, einer vollständig zu Bayer gehörenden, eigenständig operierenden Tochtergesellschaft. Die FDA hat dem Kandidaten Orphan-Drug-Status für die Behandlung von Retinitis pigmentosa und Zapfen-Stäbchen-Dystrophie erteilt. Auch die EMA hat entsprechende Einstufungen für bestimmte erbliche Netzhauterkrankungen vergeben. Solche Erkrankungen können dazu führen, dass die lichtempfindlichen Zellen der Netzhaut nach und nach absterben. Betroffene verlieren zunächst häufig ihre Sehfähigkeit bei schlechten Lichtverhältnissen oder ihr peripheres Gesichtsfeld. Im weiteren Verlauf kann die Erkrankung bis zur schweren Sehbehinderung oder Erblindung fortschreiten. Für viele dieser genetisch unterschiedlichen Erkrankungen stehen bislang nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Orphan-Drug-Einstufungen sollen die Entwicklung von Arzneimitteln gegen seltene Erkrankungen fördern. Sie sind jedoch keine Zulassung und bestätigen auch noch nicht, dass Lemiretprocel bei Patienten wirksam ist.

Neue Netzhautzellen sollen verlorene Funktionen ersetzen

Die technologische Besonderheit von Lemiretprocel liegt in der Herstellung der verwendeten Zellen. BlueRock setzt auf sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen, kurz iPS-Zellen. Diese können unter kontrollierten Bedingungen in unterschiedliche spezialisierte Zelltypen entwickelt werden. Für Lemiretprocel werden daraus Vorläuferzellen von Photorezeptoren hergestellt. Photorezeptoren sind jene Zellen der Netzhaut, die Lichtreize aufnehmen und an das Nervensystem weiterleiten. Bei erblichen Netzhauterkrankungen gehen diese Zellen häufig fortschreitend verloren. Die Idee hinter der Therapie besteht darin, neue Zellen in die Netzhaut einzubringen, um geschädigte Funktionen möglicherweise wiederherzustellen oder zu unterstützen. Ob die transplantierten Zellen langfristig überleben, sich ausreichend in das vorhandene Gewebe integrieren und tatsächlich zu einer klinisch relevanten Verbesserung des Sehens beitragen können, ist noch Gegenstand der Forschung. Der Ansatz unterscheidet sich damit grundlegend von Medikamenten, die lediglich einzelne Stoffwechselprozesse oder Entzündungsreaktionen beeinflussen.

Phase-I/IIa-Studie soll erste klinische Antworten liefern

Lemiretprocel wird derzeit in einer frühen Phase-I/IIa-Studie bei Patienten mit Retinitis pigmentosa, Usher-Syndrom und Zapfen-Stäbchen-Dystrophien untersucht. Im Vordergrund stehen zunächst Sicherheit und Verträglichkeit der Zelltransplantation. Darüber hinaus wollen die Forscher erste Hinweise darauf gewinnen, ob sich die Sehfunktion durch die Behandlung beeinflussen lässt. Die Einstufungen durch FDA und EMA können die weitere Entwicklung erleichtern, beispielsweise durch regulatorische Beratung und mögliche wirtschaftliche Anreize. In den USA kann eine spätere Zulassung für die geschützte Indikation unter bestimmten Voraussetzungen mit sieben Jahren Marktexklusivität verbunden sein. In der Europäischen Union sind grundsätzlich bis zu zehn Jahre vorgesehen, wobei gesetzliche Ausnahmen gelten. Entscheidend bleibt jedoch der Nachweis eines ausreichenden medizinischen Nutzens. Bayer hat mit Lemiretprocel somit eine interessante Entwicklungsoption, aber noch kein zugelassenes Produkt und auch keine belastbare Grundlage für konkrete Umsatzprognosen aus diesem Programm.

Warum Bayer auf Zelltherapien setzt

Die Entwicklung von Lemiretprocel ist Teil einer breiteren Strategie. Bayer hat sich über BlueRock Therapeutics frühzeitig Zugang zu Technologien verschafft, mit denen lebende Zellen als Arzneimittel eingesetzt werden sollen. Dabei geht es nicht ausschließlich um seltene Augenkrankheiten. BlueRock untersucht beispielsweise auch zellbasierte Ansätze für neurologische Erkrankungen wie Parkinson. Das gemeinsame technologische Ziel besteht darin, bestimmte Zellfunktionen zu ersetzen oder wiederherzustellen, die durch eine Erkrankung verloren gegangen sind. Solche Verfahren könnten langfristig neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen, die mit klassischen Arzneimitteln nur schwer erreichbar sind. Gleichzeitig ist die Entwicklung komplex: Zellprodukte müssen unter kontrollierten Bedingungen hergestellt, charakterisiert, transportiert und nach der Verabreichung über längere Zeit beobachtet werden. Für große Pharmakonzerne bedeutet dies erhebliche Investitionen in Forschung, klinische Studien und spezialisierte Produktionsverfahren. Ob daraus später ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäft entsteht, hängt nicht nur von der Wirksamkeit, sondern auch von der zuverlässigen Herstellung und der Erstattung durch Gesundheitssysteme ab.

Mesoblast hat die entscheidende FDA-Hürde bereits genommen

Während Bayer mit Lemiretprocel noch in einer frühen klinischen Phase steht, verfügt Mesoblast bereits über ein zugelassenes Zelltherapieprodukt. Im Dezember 2024 genehmigte die FDA Ryoncil zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei Kindern ab zwei Monaten. Diese potenziell lebensbedrohliche Komplikation kann nach einer allogenen Stammzelltransplantation auftreten, wenn Immunzellen des Spenders gesundes Gewebe des Empfängers angreifen. Besonders betroffen sein können Darm, Leber und Haut. Ryoncil enthält mesenchymale Stromazellen aus dem Knochenmark gesunder erwachsener Spender. Diese sollen überschießende Entzündungsreaktionen regulieren und dadurch die Folgen der Erkrankung begrenzen. Ryoncil war das erste von der FDA zugelassene mesenchymale Stromazellprodukt. Die Technologie unterscheidet sich deutlich von Bayers iPS-Zellansatz zur möglichen Wiederherstellung geschädigter Netzhautzellen. Beide Unternehmen gehören jedoch zu einer wachsenden Gruppe von Arzneimittelentwicklern, die lebende Zellen als industriell hergestellte therapeutische Produkte einsetzen.

115 Millionen Dollar Umsatz mit der ersten Zulassung

Wie sich eine solche Technologie kommerziell entwickeln kann, verdeutlichen die jüngsten Jahreszahlen von Mesoblast. Im Geschäftsjahr 2026, das am 30. Juni endete, erzielte Ryoncil Nettoproduktumsätze von 115,2 Millionen US-Dollar. Der gesamte Unternehmensumsatz stieg auf 120,3 Millionen Dollar, verglichen mit 17,2 Millionen Dollar im Vorjahr. Damit ist Mesoblast der Übergang von einem überwiegend forschungsorientierten Biotechnologieunternehmen zu einem Anbieter mit bedeutenden Produktumsätzen gelungen. Das Beispiel zeigt allerdings auch, dass die FDA-Zulassung erst den Beginn einer weiteren anspruchsvollen Entwicklungsphase markiert. Damit aus einer zugelassenen Therapie regelmäßige Einnahmen entstehen, müssen spezialisierte Behandlungszentren angebunden, medizinisches Personal geschult und die Kostenübernahme organisiert werden. Hinzu kommen hohe Anforderungen an die Herstellung und Qualitätskontrolle lebender Zellprodukte. Mesoblast hat hierfür eine eigene kommerzielle Infrastruktur aufgebaut und arbeitet daran, die Nutzung von Ryoncil in den angeschlossenen Transplantationszentren weiter zu erhöhen.

44 Prozent Wachstum im jüngsten Geschäftsquartal

Die aktuelle Geschäftsentwicklung deutet darauf hin, dass die Vermarktung weiter voranschreitet. Am 29. Oktober meldete Mesoblast für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorläufige Ryoncil-Nettoumsätze von rund 28 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg von 44 Prozent. Gleichzeitig verringerte sich der operative Netto-Cashverbrauch von 14,9 Millionen auf 2,1 Millionen Dollar. Zum 30. September verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von rund 99 Millionen Dollar. Für Anleger ist insbesondere die Entwicklung des Mittelabflusses interessant, weil Biotechnologieunternehmen zur Finanzierung ihrer klinischen Programme häufig auf zusätzliche Kapitalmaßnahmen angewiesen sind. Die jüngsten Zahlen belegen zwar noch keine nachhaltige Profitabilität, zeigen aber eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Umsatzangaben beruhen zudem auf vorläufigen Unternehmensberechnungen und stehen noch unter dem Vorbehalt der abschließenden Finanzberichterstattung.

Die nächste Wachstumschance liegt bei erwachsenen Patienten

Für Mesoblast könnte der wirtschaftlich wichtigste nächste Schritt in einer Erweiterung der bestehenden Ryoncil-Zulassung liegen. Bislang darf das Produkt in den USA bei Kindern mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung eingesetzt werden. Das Unternehmen untersucht die Therapie inzwischen auch bei erwachsenen Patienten. Eine entsprechende zulassungsrelevante Studie wurde gestartet und rekrutiert bereits Teilnehmer. Mesoblast plant, im laufenden Geschäftsjahr bis zu 40 Studienzentren in den USA zu aktivieren. Diese Einrichtungen stehen nach Unternehmensangaben für rund 60 Prozent der jährlich etwa 8.500 allogenen Knochenmarktransplantationen bei Erwachsenen in den Vereinigten Staaten. Daraus lässt sich nicht unmittelbar die Zahl der später tatsächlich behandlungsberechtigten Patienten ableiten. Dennoch könnte eine erfolgreiche Zulassungserweiterung einen zusätzlichen Markt eröffnen, für den Mesoblast Teile seiner bereits aufgebauten Herstellungs- und Vertriebsstruktur nutzen könnte. Voraussetzung sind überzeugende Studiendaten und eine eigenständige positive Entscheidung der FDA.

Weitere Zulassungsperspektiven und Phase-III-Daten

Neben Ryoncil entwickelt Mesoblast mit rexlemestrocel-L einen weiteren Zelltherapiekandidaten. Im jüngsten Quartalsbericht bestätigte das Unternehmen, dass sämtliche 350 Patienten einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie gegen chronische entzündliche Rückenschmerzen infolge degenerativer Bandscheibenerkrankungen behandelt wurden. Die Ergebnisse zum primären Endpunkt einer über zwölf Monate anhaltenden Schmerzreduktion werden für 2027 erwartet. Zudem berichtete Mesoblast über ein positives Gespräch mit der FDA hinsichtlich einer geplanten Zulassungseinreichung für rexlemestrocel-L bei bestimmten Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz und lebensbedrohlichen gastrointestinalen Blutungen. Nach Unternehmensangaben kann die entsprechende Einreichung weiter vorbereitet werden. Eine zusätzliche Produktzulassung liegt jedoch noch nicht vor. Damit verfügt Mesoblast über mehrere potenzielle Entwicklungsmöglichkeiten, die unabhängig voneinander klinisch und regulatorisch erfolgreich sein müssen. Die bestehende Vermarktung von Ryoncil bietet dafür eine operative Grundlage, beseitigt aber nicht die Risiken weiterer Entwicklungsprogramme.

Fazit

Bayers neue Orphan-Drug-Einstufungen für Lemiretprocel zeigen, dass große Pharmakonzerne weiterhin in die Entwicklung spezialisierter Zelltherapien investieren. Der deutsche Konzern verfolgt dabei einen technologisch anspruchsvollen Ansatz, mit dem geschädigte Netzhautzellen möglicherweise ersetzt werden sollen. Bis zu einer denkbaren Zulassung sind allerdings noch wesentliche klinische Fragen zu klären. Mesoblast befindet sich mit seiner eigenen Zelltherapieplattform bereits in einer anderen Entwicklungsphase. Das Unternehmen vermarktet mit Ryoncil ein FDA-zugelassenes Produkt, erzielte damit zuletzt 115,2 Millionen Dollar Jahresumsatz und meldete für das jüngste Quartal ein weiteres Umsatzwachstum von 44 Prozent. Für Anleger dürfte nun entscheidend sein, ob Mesoblast die bestehende Vermarktung weiter ausbauen und zusätzliche Anwendungen erfolgreich zur Zulassung bringen kann. Die Entwicklung bei Bayer verdeutlicht das langfristige Interesse der Pharmaindustrie an Zelltherapien. Bei Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) lässt sich bereits beobachten, wie aus einer solchen Technologie ein kommerzielles Geschäft entstehen kann.

Quellen:

Bayer - FDA- und EMA-Einstufungen für Lemiretprocel, 30.09.2026

https://www.bayer.com/media/en-us/bluerock-therapeutics-investigational-cell-therapy-lemiretprocel-opct-001-for-primary-photoreceptor-diseases-granted-orphan-drug-designations-by-fda-and-ema

FDA - Zulassung von Ryoncil, 18.12.2024

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-remestemcel-l-rknd-steroid-refractory-acute-graft-versus-host-disease-pediatric

Mesoblast - Geschäftsbericht 2026, 12.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000087/exhibit991annualreportag.htm

Mesoblast - Quartalsbericht und Pipeline-Update, 29.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000093/exhibit991activitystatem.htm

Lassen Sie sich in den Verteiler für Mesoblast oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Mesoblast" oder "Nebenwerte".

Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

https://investorsmedia.mesoblast.com

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Mesoblast existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Mesoblast. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Mesoblast können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Mesoblast einsehen: https://investorsmedia.mesoblast.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Mesoblast vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Bayer erhält wichtige FDA-Einstufung für neue Zelltherapie - Mesoblast verdient bereits Millionen mit der Technologie appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE000BAY0017,AU000000MSB8