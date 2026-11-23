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Die Pharmabranche zeigt 2026, welche wirtschaftliche Kraft erfolgreiche Medikamente entfalten können. Eli Lilly (ISIN: US5324571083) steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden US-Dollar. Der ausgewiesene Nettogewinn erreichte rund 6,5 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig investiert der Konzern in zusätzliche Forschung, Produktionskapazitäten und neue Wirkstoffe. Für Anleger stellt sich damit eine entscheidende Frage: Welche Therapien tragen die nächste Wachstumsphase?

Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) arbeitet inzwischen aus einer veränderten Ausgangslage an dieser Frage. Der australische Zelltherapiespezialist erzielte im Geschäftsjahr bis Ende Juni 2026 mit Ryoncil rund 115 Millionen US-Dollar Nettoumsatz. Für 2027 stehen die weitere Vermarktung sowie Studien und regulatorische Vorhaben auf dem Programm, die zusätzliche Einsatzgebiete erschließen sollen.

Die Milliarden von heute finanzieren die Medikamente von morgen

Bei Lilly treiben vor allem Mounjaro und Zepbound das Geschäft. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen inzwischen Umsätze zwischen 91 und 92 Milliarden US-Dollar. Hinter dieser Größenordnung steht allerdings auch ein hoher Investitionsbedarf: Allein im dritten Quartal lagen die Forschungs- und Entwicklungsausgaben bei rund 4,2 Milliarden US-Dollar.

Zusätzlich vereinbarte Lilly im November die Übernahme des privaten Biotechnologieunternehmens Calytrix Bio für bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar. Der Betrag umfasst eine Anfangszahlung und erfolgsabhängige Zahlungen. Im Mittelpunkt steht ein experimenteller Ansatz gegen seltene Bluterkrankungen, der noch nicht in klinischen Studien am Menschen untersucht wurde.

Das Beispiel verdeutlicht die langfristige Logik der Branche: Erfolgreiche Produkte schaffen finanziellen Spielraum, doch zukünftiges Wachstum verlangt kontinuierlich neue medizinische Ansätze. Für kleinere Entwickler zählen deshalb belastbare Daten, geschützte Technologien und die Fähigkeit, eine Behandlung tatsächlich auf den Markt zu bringen.

Ryoncil liefert bereits eine kommerzielle Grundlage

Mesoblast hat diese letzte Hürde mit Ryoncil in einer ersten Indikation genommen. Die US-Zulassung umfasst Kinder ab einem Alter von zwei Monaten mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung. Dabei greifen nach einer Transplantation übertragene Immunzellen den Körper des Empfängers an; die Erkrankung kann lebensbedrohlich verlaufen.

Im Septemberquartal erreichte Ryoncil nach Angaben des Unternehmens einen Nettoumsatz von rund 28 Millionen US-Dollar, 44 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der operative Nettomittelabfluss sank laut dem Ende Oktober veröffentlichten Quartalsbericht um 86 Prozent auf rund 2,1 Millionen US-Dollar. Die liquiden Mittel beliefen sich Ende September auf etwa 99 Millionen US-Dollar.

Damit besitzt Mesoblast eine Umsatzbasis zur Unterstützung weiterer Entwicklungsschritte. Konzernweite Profitabilität ist damit noch nicht erreicht: Im Geschäftsjahr 2026 betrug der Nettoverlust 57,5 Millionen US-Dollar. Entscheidend bleibt, wie sich Produktumsätze, Herstellungskosten und Entwicklungsausgaben gemeinsam entwickeln.

2027 könnte den Weg in den Erwachsenenmarkt konkretisieren

Ein wichtiger Ausbau betrifft Ryoncil bei Erwachsenen mit schwerer steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung. Die laufende Zulassungsstudie soll 180 Patienten einschließen und die Kombination aus Ryoncil und Ruxolitinib mit Ruxolitinib allein vergleichen.

Nach der Novemberpräsentation ist eine Zwischenanalyse vorgesehen, sobald die ersten 102 Patienten den primären Beobachtungszeitpunkt erreicht haben. Das Unternehmen erwartet diese Analyse im vierten Kalenderquartal 2027.

Für europäische Anleger ist die wirtschaftliche Bedeutung nachvollziehbar: Mesoblast könnte auf einem bereits vermarkteten Produkt aufbauen und eine zusätzliche Patientengruppe erreichen. Ob daraus eine Zulassungserweiterung entsteht, hängt von den Studienergebnissen und der anschließenden behördlichen Bewertung ab.

Rückenschmerzen: 350 Patienten und ein europäischer Partner

Ein weiteres wichtiges Programm betrifft rexlemestrocel-L gegen chronische Rückenschmerzen infolge degenerativer Bandscheibenerkrankungen. Die Behandlung aller 350 Teilnehmer der entscheidenden Phase-3-Studie ist abgeschlossen. Der primäre Endpunkt untersucht die Schmerzreduktion nach zwölf Monaten.

Die entsprechende Studienfolie der Novemberpräsentation nennt die zweite Jahreshälfte 2027 für die Ergebnisvorlage. Bei überzeugenden Daten soll anschließend ein Zulassungsantrag folgen.

Hier besteht bereits ein konkreter europäischer Bezug: Grünenthal hält die exklusiven Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für diese Anwendung in Europa sowie Lateinamerika und der Karibik. Die Studienergebnisse könnten damit auch für die weitere Entwicklung einer Behandlung außerhalb der USA relevant werden.

Herzinsuffizienz eröffnet eine weitere regulatorische Perspektive

Parallel bereitet Mesoblast einen US-Zulassungsantrag für rexlemestrocel-L bei Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz und linksventrikulärem Unterstützungssystem vor. Die angestrebte Anwendung betrifft lebensbedrohliche schwere Magen-Darm-Blutungen.

Nach Angaben des Unternehmens hat die FDA bestätigt, dass die Einreichung erfolgen kann. Ein verbindlicher Entscheidungstermin steht damit noch nicht fest. Für Anleger bleibt die tatsächliche Einreichung ein überprüfbarer Meilenstein; eine behördliche Zustimmung zum Einreichungsweg ersetzt keine Zulassung.

Fazit

Big Pharmas Milliardenjahr zeigt, wie wertvoll medizinische Innovation werden kann, wenn Zulassung, Nachfrage und Vermarktung zusammenkommen. Mesoblast verfügt mit Ryoncil inzwischen über eine solche kommerzielle Grundlage in einer klar definierten Indikation. 2027 soll zeigen, wie weit diese Basis trägt: durch zusätzliche Produktumsätze, die geplante Zwischenanalyse im Erwachsenenprogramm und die erwarteten Phase-3-Ergebnisse bei chronischen Rückenschmerzen. Hinzu kommt der vorbereitete Zulassungsantrag im Herzbereich. Die wichtigste offene Frage bleibt, ob weitere klinische und regulatorische Erfolge das heutige Geschäft verbreitern können. Gerade die Verbindung aus vorhandenen Umsätzen und konkret benannten Entwicklungsschritten macht Mesoblast zu einem Unternehmen, dessen Fortschritte europäische Anleger 2027 anhand belastbarer Ergebnisse verfolgen können.

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Quellen:

Eli Lilly: "Lilly reports third-quarter 2026 financial results, raises full-year guidance and highlights regulatory progress across the portfolio", 29. Oktober 2026.

https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-reports-third-quarter-2026-financial-results-raises-full

Reuters: "Lilly to buy Calytrix for up to $1.5 billion in rare blood cancer bet", 16. November 2026.

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/lilly-buy-calytrix-bio-up-15-billion-2026-11-16/

Mesoblast: "ASX Investor Day", November 2026, insbesondere Folien 8, 10, 14 und 19; vom Nutzer bereitgestellte Präsentation.

Mesoblast: "Activity Report for Quarter Ended September 30, 2026 (Appendix 4C)", 29. Oktober 2026; vom Nutzer bereitgestellt.

Mesoblast: "Financial Results & Operational Update for period ended June 30, 2026", August 2026; vom Nutzer bereitgestellt.

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Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

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Enthaltene Werte: US5324571083,AU000000MSB8