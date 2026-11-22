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Der amerikanische Pharmakonzern Pfizer (ISIN: US7170811035) investiert in die nächste Generation der Zelltherapie. Am 18. November 2026 gab das Unternehmen eine Lizenzvereinbarung mit Starna Therapeutics bekannt, die ein Gesamtvolumen von bis zu 2,63 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Im Mittelpunkt stehen drei neuartige CAR-T-Programme zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen. Pfizer zahlt zunächst 330 Millionen Dollar und stellt weitere Zahlungen in Aussicht, sofern bestimmte Entwicklungs- und Vermarktungsziele erreicht werden. Die Vereinbarung zeigt, welches wirtschaftliche Potenzial große Pharmaunternehmen in der gezielten Beeinflussung des Immunsystems sehen. Auch der australische Zelltherapiespezialist Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) arbeitet an neuen Technologien für entzündliche und immunvermittelte Erkrankungen. Auf seiner Hauptversammlung am 10. November stellte das Unternehmen eine Forschungsplattform vor, die mesenchymale Stromazellen mit künstlichen Antigenrezeptoren kombinieren soll. Während Pfizer mit seiner jüngsten Vereinbarung auf gentechnisch veränderte Immunzellen setzt, verfolgt Mesoblast einen anderen biologischen Ansatz. Beide Entwicklungen verdeutlichen, wie sich moderne Zelltherapien zunehmend über die Krebsmedizin hinaus entwickeln.

Pfizer sichert sich drei neue CAR-T-Programme

Die am Mittwoch veröffentlichte Vereinbarung verschafft Pfizer exklusive Entwicklungs-, Herstellungs- und Vermarktungsrechte außerhalb Großchinas an drei CAR-T-Programmen von Starna Therapeutics. Diese befinden sich noch vor der Einreichung eines Antrags zur Aufnahme klinischer Untersuchungen und wurden bislang nicht am Menschen auf ihre Wirksamkeit geprüft. Pfizer erhält darüber hinaus Rechte zur Nutzung der Technologie in den Bereichen Entzündungs- und Immunerkrankungen sowie Onkologie. Eine spätere Ausweitung der regionalen Rechte auf Großchina ist ebenfalls möglich. Der Konzern will die klinische Entwicklung außerhalb dieser Region übernehmen und die Produkte für die ersten klinischen Studien in eigenen amerikanischen Anlagen herstellen. Damit erweitert Pfizer sein Forschungsportfolio um einen Ansatz, der das Immunsystem bei schweren Erkrankungen gezielter beeinflussen könnte. Der Schritt ist strategisch bedeutsam, stellt aber noch keine erfolgreiche Arzneimittelentwicklung dar. Bis zu einer möglichen Zulassung sind umfangreiche klinische Untersuchungen erforderlich.

330 Millionen Dollar sofort - weitere 2,3 Milliarden möglich

Die finanziellen Konditionen verdeutlichen das Interesse des Pharmakonzerns an der Technologie. Starna Therapeutics erhält eine Vorauszahlung von 330 Millionen US-Dollar. Zusätzlich kann das Unternehmen bei Erreichen bestimmter Entwicklungs- und kommerzieller Meilensteine bis zu 2,3 Milliarden Dollar erhalten. Hinzu kommen mögliche umsatzabhängige Lizenzgebühren für später zugelassene Produkte. Die häufig genannte Transaktionssumme von rund 2,6 Milliarden Dollar ist deshalb kein vollständig bereits gezahlter Kaufpreis, sondern ein vertraglich vereinbartes Maximalpotenzial aus Vorauszahlung und bedingten Meilensteinzahlungen. Für Pfizer bedeutet die Vereinbarung den Zugang zu mehreren Forschungsprogrammen, ohne deren gesamte Entwicklung von Beginn an selbst aufgebaut haben zu müssen. Gleichzeitig verbleibt ein erhebliches wissenschaftliches Risiko: Die Programme befinden sich in einem frühen Stadium, und weder ihre spätere Wirksamkeit noch ihre kommerzielle Verwertbarkeit sind gesichert.

CAR-T-Zellen sollen künftig direkt im Körper entstehen

Besonders interessant ist die Technologie hinter der Vereinbarung. Herkömmliche CAR-T-Therapien werden bislang überwiegend hergestellt, indem Immunzellen eines Patienten entnommen, außerhalb des Körpers gentechnisch verändert und anschließend zurückgegeben werden. Dieser Prozess ist technisch anspruchsvoll und erfordert spezialisierte Produktions- und Behandlungsstrukturen. Starna verfolgt dagegen einen sogenannten In-vivo-CAR-T-Ansatz. Dabei sollen genetische Informationen mithilfe gezielter Lipidnanopartikel direkt zu bestimmten Immunzellen im Körper transportiert werden. Diese Zellen könnten dadurch vorübergehend oder längerfristig Eigenschaften erhalten, die sie zur gezielten Erkennung bestimmter Krankheitsmechanismen befähigen. Ziel ist es, die Herstellung und Anwendung solcher Therapien möglicherweise zu vereinfachen. Ob dies bei Patienten tatsächlich gelingt und welche Sicherheitsrisiken damit verbunden sind, muss erst untersucht werden. Die Technologie ist daher nicht mit bereits zugelassenen CAR-T-Behandlungen gleichzusetzen.

Autoimmunerkrankungen rücken stärker in den Fokus

Die neue Vereinbarung zeigt zugleich eine Veränderung bei den medizinischen Einsatzgebieten moderner Zelltherapien. CAR-T-Behandlungen wurden ursprünglich vor allem zur Bekämpfung bestimmter Blutkrebserkrankungen entwickelt. Inzwischen untersuchen Wissenschaftler, ob sich entsprechende Konzepte auch gegen fehlgesteuerte Immunreaktionen einsetzen lassen. Bei Autoimmunerkrankungen greift das Immunsystem körpereigene Strukturen an und kann dadurch anhaltende Entzündungen sowie schwere Organschäden verursachen. Bestehende Medikamente können solche Prozesse häufig kontrollieren, erreichen aber nicht bei allen Patienten eine ausreichende oder dauerhafte Wirkung. Pfizer sieht deshalb insbesondere bei schwer behandelbaren Erkrankungen neue Möglichkeiten für die In-vivo-CAR-T-Technologie. Welche konkreten Autoimmunerkrankungen die drei lizenzierten Programme zuerst adressieren werden, wurde in der Unternehmensmitteilung nicht näher ausgeführt. Aussagen über eine spätere Wirksamkeit bei einzelnen Krankheiten wären deshalb verfrüht.

Mesoblast stellt eigene CAR-MSC-Technologie vor

Auch Mesoblast arbeitet daran, die Anwendungsmöglichkeiten seiner Zelltherapieplattform zu erweitern. In der Präsentation zur Hauptversammlung am 10. November stellte das Unternehmen eine neue Forschungsrichtung mit sogenannten CAR-MSCs vor. Dabei sollen mesenchymale Stromazellen mit künstlichen Antigenrezeptoren ausgestattet werden, um ihre Wirkung möglicherweise gezielter auf bestimmte biologische Strukturen auszurichten. Anders als klassische CAR-T-Zellen sollen diese modifizierten Stromazellen nicht primär krankhafte Zellen zerstören. Mesoblast untersucht vielmehr, ob sich die entzündungsregulierenden Eigenschaften der Zellen durch eine gezielte Erkennung von Krankheitsmechanismen verbessern lassen. Als mögliche Anwendungsgebiete wurden unter anderem systemischer Lupus erythematodes und chronisch-entzündliche Darmerkrankungen genannt. Die Technologie befindet sich noch in einem frühen Forschungsstadium. Aus der Vorstellung der Plattform lässt sich weder eine bereits nachgewiesene klinische Wirksamkeit noch eine bevorstehende Zulassung ableiten. Dennoch eröffnet sie Mesoblast eine zusätzliche Forschungsrichtung neben seinen bestehenden Zelltherapieprodukten.

Zwei unterschiedliche Technologien mit einem gemeinsamen Forschungsziel

Die Verbindung zwischen Pfizer und Mesoblast liegt vor allem in der Nutzung künstlicher Antigenrezeptoren und der Erforschung neuer Behandlungen für immunvermittelte Erkrankungen. Die technischen Unterschiede sind jedoch erheblich. Pfizer setzt mit Starna auf die direkte genetische Veränderung von T-Zellen im Körper. Mesoblast untersucht dagegen die Ausstattung mesenchymaler Stromazellen mit entsprechenden Rezeptoren. Diese Zelltypen besitzen unterschiedliche biologische Funktionen und werden auf verschiedene Weise eingesetzt. Mesenchymale Stromazellen können entzündliche Prozesse unter anderem durch die Freisetzung immunregulierender Faktoren beeinflussen. T-Zellen sind dagegen spezialisierte Bestandteile des adaptiven Immunsystems und können gezielt andere Zellen angreifen. Deshalb lassen sich die Wirksamkeit, Sicherheit und Herstellungskosten beider Ansätze nicht unmittelbar vergleichen. Auch besteht keine bekannt gegebene Zusammenarbeit zwischen Pfizer und Mesoblast bei den beschriebenen Programmen. Die aktuelle Pfizer-Vereinbarung ist vielmehr ein Hinweis auf das wachsende Interesse großer Pharmaunternehmen an neuen Technologien zur gezielten Immunmodulation.

Mesoblast verfügt bereits über ein zugelassenes Zelltherapieprodukt

Während sich sowohl Pfizers neue In-vivo-CAR-T-Programme als auch Mesoblasts CAR-MSC-Plattform noch in frühen Entwicklungsstadien befinden, verfügt Mesoblast mit Ryoncil bereits über ein kommerzielles Produkt. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA genehmigte Ryoncil im Dezember 2024 zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei Kindern ab zwei Monaten. Diese schwere Komplikation kann nach einer allogenen Stammzelltransplantation auftreten, wenn Immunzellen des Spenders gesundes Gewebe des Empfängers angreifen. Ryoncil enthält mesenchymale Stromazellen gesunder Spender und soll überschießende Entzündungsreaktionen beeinflussen. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Mesoblast damit Nettoproduktumsätze von rund 115 Millionen US-Dollar. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 meldete das Unternehmen vorläufige Umsätze von rund 28 Millionen Dollar, ein Plus von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Diese Zahlen beziehen sich ausschließlich auf das bestehende Produktgeschäft und dürfen nicht als Beleg für die wirtschaftlichen Aussichten der neuen CAR-MSC-Technologie verstanden werden.

Neue Anwendungen könnten die bestehende Plattform erweitern

Die Forschungsarbeiten an CAR-MSCs ergänzen eine bereits umfangreiche Entwicklungspipeline. Mesoblast untersucht Ryoncil derzeit auch bei erwachsenen Patienten mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen rexlemestrocel-L gegen chronische entzündliche Rückenschmerzen und bestimmte schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie gegen chronische Rückenschmerzen wurden bereits alle 350 vorgesehenen Patienten behandelt. Die entscheidenden Ergebnisse werden für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet. Gleichzeitig bereitet Mesoblast regulatorische Schritte für rexlemestrocel-L bei Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz und mechanischen Herzunterstützungssystemen vor. Die neue CAR-MSC-Plattform stellt eine zusätzliche, langfristige Forschungsoption dar und ist nicht mit diesen klinisch weiter fortgeschrittenen Programmen gleichzusetzen. Für Anleger ist deshalb entscheidend, zwischen bereits erzielten Umsätzen, laufenden zulassungsrelevanten Studien und frühen technologischen Entwicklungsansätzen zu unterscheiden.

Fazit

Mit seiner bis zu 2,63 Milliarden Dollar schweren Vereinbarung mit Starna Therapeutics setzt Pfizer ein deutliches Zeichen für das Potenzial neuer Zelltherapien bei Autoimmunerkrankungen. Die Programme befinden sich zwar noch vor der klinischen Entwicklung, doch die hohe Vorauszahlung zeigt, welchen strategischen Wert der Konzern der Technologie beimisst. Mesoblast verfolgt mit seiner neu vorgestellten CAR-MSC-Plattform einen anderen Ansatz, der ebenfalls auf die gezieltere Behandlung entzündlicher und immunvermittelter Erkrankungen ausgerichtet ist. Ob daraus künftig erfolgreiche Medikamente entstehen, bleibt offen. Einen wichtigen Unterschied gibt es bereits heute: Mesoblast hat mit Ryoncil ein zugelassenes Zelltherapieprodukt und erzielt damit wachsende Umsätze. Gleichzeitig entwickelt das Unternehmen weitere Anwendungen seiner bestehenden Zellplattform. Die aktuelle Pfizer-Transaktion unterstreicht damit vor allem das zunehmende Interesse an innovativen Technologien zur Immunmodulation. Für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) könnte die neue CAR-MSC-Forschung langfristig eine zusätzliche Perspektive eröffnen, während die wirtschaftliche Entwicklung zunächst weiterhin von Ryoncil und den klinisch fortgeschrittenen Programmen abhängt.

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Quellen:

Pfizer - Lizenzvereinbarung mit Starna Therapeutics, 18.11.2026

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-enters-exclusive-licensing-agreement-starna

Mesoblast - Präsentation zur Hauptversammlung, 10.11.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000097/exhibit9922026agmpresenta.htm

Mesoblast - ASX Investor Day, 16.11.2026

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/11/15/3403130/0/en/mesoblast-showcased-at-asx-premier-investor-day-event.html

Mesoblast - Quartalsbericht, 29.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000093/exhibit991activitystatem.htm

FDA - Zulassung von Ryoncil, 18.12.2024

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-remestemcel-l-rknd-steroid-refractory-acute-graft-versus-host-disease-pediatric

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Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

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