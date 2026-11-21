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Sechs Alzheimer-Patienten, ein ungewöhnlicher Behandlungsansatz und erste biologische Signale: Das US-Unternehmen Regeneration Biomedical hat am 18. November Ergebnisse einer frühen Studie vorgestellt, bei der körpereigene Stammzellen aus Fettgewebe direkt in die Hirnventrikel eingebracht wurden. Die Untersuchung liefert keinen Wirksamkeitsnachweis. Sie zeigt jedoch, warum die Suche nach neuen Behandlungen zunehmend auch lebende Zellen einbezieht.

Für Anleger führt diese Entwicklung zu einer konkreten Frage: Welche Unternehmen können Zelltherapien tatsächlich entwickeln, zulassen und vermarkten? Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017) untersucht einen Stammzellansatz gegen Parkinson. Mesoblast Limited (ISIN: AU000000MSB8) hat mit Ryoncil bereits eine zugelassene Zelltherapie auf dem US-Markt und weist in seiner November-Präsentation für das Geschäftsjahr 2026 rund 115 Millionen US-Dollar Nettoumsatz mit dem Produkt aus.

Alzheimer: Interessante Signale, entscheidende Fragen offen

Regeneration Biomedical verwendet patienteneigene Zellen, die im Labor vermehrt und über einen speziellen Signalweg aktiviert werden. Die Verabreichung erfolgt über ein unter der Kopfhaut implantiertes Reservoir in die mit Hirnflüssigkeit gefüllten Ventrikel.

Nach Unternehmensangaben wurden bei den sechs Teilnehmern über 52 Wochen keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse der Prüftherapie zugeschrieben. Zudem berichtete das Unternehmen Veränderungen bei mehreren Alzheimer-bezogenen Biomarkern. Laut dem von The Times am 19. November veröffentlichten Bericht verbesserten sich fünf Teilnehmer nach zwölf Wochen auf einem Gedächtnis- und Denktest. Diese frühen kognitiven Verbesserungen hielten jedoch nicht über das gesamte Beobachtungsjahr an.

Ohne Kontrollgruppe lässt sich daraus weder eine Verlangsamung der Erkrankung noch eine Regeneration von Nervenzellen ableiten. Eine randomisierte, placebokontrollierte Phase-II-Studie mit wiederholter Dosierung könnte nach Unternehmensangaben frühestens im Dezember beginnen.

Bayer entwickelt Zellersatz gegen Parkinson

Dass Stammzellforschung auch für große Pharmakonzerne ein relevantes Entwicklungsfeld ist, zeigt Bayer. Die vollständig zum Konzern gehörende Tochter BlueRock Therapeutics entwickelt Bemdaneprocel, eine experimentelle Therapie aus Stammzellen abgeleiteter Vorläufer dopaminproduzierender Nervenzellen.

Der Ansatz soll jene Nervenzellen ersetzen, die bei Parkinson verloren gehen. Damit verfolgt BlueRock ein anderes Konzept als die Alzheimer-Studie: Es geht um gezielten Zellersatz bei einer anderen Erkrankung und mit einem anderen Zellprodukt.

Bayer führt Bemdaneprocel in seiner aktuellen Entwicklungspipeline als Phase-III-Programm. Die Prüfung erfolgt in einer kontrollierten Studie; eine Zulassung liegt bislang nicht vor. Für deutsche Anleger liefert das einen greifbaren Bezug zur regenerativen Medizin: Ein heimischer Pharmakonzern investiert in die klinische Entwicklung einer Technologie, deren Nutzen sich noch in größeren Studien bestätigen muss.

Mesoblast: Aus Zellforschung werden Produktumsätze

Mesoblasts wirtschaftlicher Ausgangspunkt liegt bereits jenseits einer rein experimentellen Plattform. Die US-Arzneimittelbehörde FDA ließ Ryoncil im Dezember 2024 als erste mesenchymale Stromazelltherapie zu. Die Zulassung gilt für Kinder ab zwei Monaten mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung, einer schweren Komplikation nach einer Stammzelltransplantation.

Das Präparat verwendet aus Spenderknochenmark gewonnene Zellen. Es ist weder eine Alzheimer-Therapie noch ein Nervenzellersatzprodukt wie Bemdaneprocel. Die Verbindung besteht in der industriellen Entwicklung lebender Zellen zu standardisierten Arzneimitteln.

Nach der November-Präsentation hat Mesoblast mehr als 50 US-Behandlungszentren eingebunden. Die bestehende Vertriebs- und Erstattungsstruktur könnte zusätzliche Anwendungen unterstützen, sofern diese klinisch erfolgreich sind und zugelassen werden. Die ausgewiesenen Produktumsätze belegen bereits Nachfrage; sie bedeuten allerdings nicht automatisch Profitabilität des Gesamtkonzerns.

350 Patienten und ein konkreter Europa-Bezug

Neben dem Ausbau von Ryoncil verfolgt Mesoblast mit Rexlemestrocel-L eine Behandlung chronischer Rückenschmerzen infolge degenerativer Bandscheibenerkrankungen. Laut Präsentation wurden alle 350 Patienten der Phase-III-Studie behandelt. Untersucht werden insbesondere Schmerzreduktion nach zwölf Monaten und funktionelle Verbesserungen.

Für die Ergebnisvorlage nennt eine Detailfolie das zweite Halbjahr 2027. Die abschließende Übersicht spricht von einem angestrebten Studienabschluss Mitte 2027. Diese Meilensteine sollten getrennt betrachtet werden.

Für europäische Anleger ist zudem relevant, dass Grünenthal die exklusiven Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für diese Anwendung in Europa sowie Lateinamerika und der Karibik hält. Damit besteht hier ein dokumentierter regionaler Geschäftsbezug.

Fazit

Die neuen Alzheimer-Daten machen anschaulich, welche medizinischen Möglichkeiten Forscher mit Stammzellen untersuchen. Ein Beleg für eine wirksame Alzheimer-Behandlung sind sie noch nicht. Bayers Parkinson-Programm zeigt zugleich, dass die Entwicklung solcher Therapien auch in der Forschungsstrategie eines großen deutschen Pharmakonzerns verankert ist.

Mesoblast gehört mit Ryoncil bereits zu den Unternehmen, die eine Zelltherapie erfolgreich durch die US-Zulassung und in die Vermarktung gebracht haben. Die rund 115 Millionen US-Dollar Produktnettoumsatz im Geschäftsjahr 2026 geben diesem Fortschritt wirtschaftliches Gewicht. Weitere Chancen liegen in zusätzlichen Ryoncil-Anwendungen und dem fortgeschrittenen Rückenschmerzprogramm.

Entscheidend bleiben Wachstum und Wirtschaftlichkeit des bestehenden Geschäfts sowie belastbare klinische Ergebnisse für neue Indikationen. Herstellung, Finanzierung und regulatorische Anforderungen bleiben wesentliche Hürden. Erfolge anderer Stammzellprogramme lassen sich nicht auf Mesoblast übertragen. Für Anleger bietet das Unternehmen dennoch einen konkreten Zugang zum Thema: ein bereits vermarktetes Zellprodukt und weitere Programme, deren Studienfortschritt den künftigen Handlungsspielraum bestimmen wird.

Quellen:

Quellen

Mesoblast: "Global Leader in Allogeneic Cellular Medicines for Inflammatory Diseases", ASX Investor Day, November 2026, insbesondere Folien 3, 5, 6, 10 und 19. Vom Auftraggeber bereitgestellte Präsentation.

Regeneration Biomedical: "Novel Direct-to-Brain Intracerebroventricular Stem Cell Phase 1 Trial Shows Safety and Exciting Results in Alzheimer's", Unternehmensmitteilung, 18. November 2026.

https://www.einnews.com/pr_news/956952844/novel-direct-to-brain-intracerebroventricular-stem-cell-phase-1-trial-shows-safety-and-exciting-results-in-alzheimer-s

The Times, Peter Chappell: "Stem cells injected into brains of Alzheimer's patients in world first", 19. November 2026.

https://www.thetimes.com/uk/healthcare/article/stem-cells-brains-alzheimers-92vx5p08x

Bayer: "Pharma-Entwicklungspipeline", Stand 26. Oktober 2026.

https://www.bayer.com/de-de/portfolio/pharma/pharma-innovationen/pipeline-ueberblick

Bayer: "BlueRock Therapeutics investigative cell therapy bemdaneprocel for treating Parkinson's disease receives Pioneering Regenerative Medical Product designation in Japan", 17. Dezember 2025.

https://www.bayer.com/media/en-us/bluerock-therapeutics-investigative-cell-therapy-bemdaneprocel-for-treating-parkinsons-disease-receives-pioneering-regenerative-medical-product-designation-in-japan/

FDA: "FDA Approves First Mesenchymal Stromal Cell Therapy to Treat Steroid-refractory Acute Graft-versus-host Disease", 18. Dezember 2024.

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-mesenchymal-stromal-cell-therapy-treat-steroid-refractory-acute-graft-versus-host

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