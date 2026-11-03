Bayer übertrifft mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten und hebt die Jahresprognose an. Vor allem das Pharmageschäft treibt das Wachstum. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat im dritten Quartal sowohl seinen Umsatz als auch das operative Ergebnis gesteigert und seine Jahresprognose angehoben. Vor allem das Pharmageschäft entwickelt sich deutlich besser als erwartet. Die Bayer-Aktie legt am Dienstag im Tradegate-Handel um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de