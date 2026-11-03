Mitteilung der Energiekontor AG: Vom Windpark direkt ins Werk - Energiekontor und MPC ermöglichen Direktstromversorgung für K+S Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat die langfristige Direktbelieferung des nahegelegenen Verbundwerks Werra der K+S Gruppe ("K+S") mit Strom aus dem Windpark Heringen-Philippsthal vermittelt und operativ begleitet. Die Umsetzung erfolgte im engen Zusammenspiel mit der MPC Oceanic Group AG ("MPC") und K+S. MPC brachte als Eigentümer und integrierter Asset Manager seine Expertise insbesondere bei der Strukturierung und vertraglichen Umsetzung des langfristigen Stromliefervertrags ein. Der Windpark Heringen-Philippsthal im hessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg besteht aus zwei Nordex-Windenergieanlagen des Typs N149 mit einer Gesamterzeugungsleistung von 11,4 Megawatt. Energiekontor hatte den Windpark entwickelt und im Jahr 2022 an MPC verkauft. MPC ist ein börsennotierter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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