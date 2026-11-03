Ernst Russ hat den Verkauf des 2007 gebauten Container-Feeders MV "Mirror" (803 TEU) vereinbart - es ist bereits die dritte Veräußerung eines Containerschiffs im Jahr 2026. Die Übergabe ist für Januar 2027 geplant. Der Kaufpreis wurde nicht offengelegt; auf Basis vergleichbarer Verkäufe schätzen wir den Erlös jedoch auf EUR 8-10 Mio. (Mittelwert: EUR 9 Mio.). Bei einem angenommenen Buchwert von EUR 4 Mio. ergibt sich daraus ein potenzieller Veräußerungsgewinn von EUR 5 Mio. im GJ27 (vor Kosten). Anders als bei den Verkäufen der "EF Emira" und der "EF Emma" hat die Transaktion keine Auswirkungen auf die Guidance für das GJ26. Da Ernst Russ 100% der Anteile hält, sollte der volle wirtschaftliche Nutzen beim Unternehmen verbleiben. Wir werten den Verkauf als diszipliniertes Capital Recycling, das die Expansion in langfristig verchartertes Multipurpose-Tonnage und Tanker ergänzt, während langfristige Charterverträge zunehmend die Planbarkeit künftiger Umsätze untermauern. Wir bestätigen unser BUY-Rating und das unveränderte Kursziel von EUR 14,50. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ernst-russ-ag
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