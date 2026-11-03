NORMA's Q3-Zahlen lagen weitgehend im Rahmen der vorläufigen Eckdaten, wobei der Umsatz im Jahresvergleich um 5,2% auf EUR 207,8 Mio. stieg. Die Kostensparmaßnahmen beginnen zu greifen: Das bereinigte EBIT hat sich auf EUR 7,8 Mio. mehr als verdoppelt, während sich der operative Netto-Cashflow weiter erholte und EUR 10,2 Mio. erreichte. Industry Applications blieb der zentrale Wachstumstreiber mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 11,3% yoy, während Mobility & New Energy weiterhin mit einer verhaltenen Nachfrage in der Automobilbranche zu kämpfen hatte. Das Management bestätigte seine Guidance für das Geschäftsjahr 2026 sowie die ambitionierten Ziele für 2031. Trotz verbleibender Umsetzungsrisiken bieten die gestärkte Bilanz und die Nettoliquiditätsposition von NORMA einen Abwärtsschutz, während eine Markterholung zusätzliches Ergebnispotenzial eröffnet. Wir bekräftigen unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von EUR 23,00, was einem Aufwärtspotenzial von mehr als 50% entspricht. Für Einblicke aus erster Hand laden wir Sie herzlich zu unserer Online-Konferenz German Select am 1. Dezember ein, auf der CFO Okan Celiker präsentieren und Ihre Fragen beantworten wird. Anmeldung hier: https://research-hub.de/events Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/norma-group-se





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