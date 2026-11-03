Bald fallen Studiendaten zum Konkurrenzmittel Milvexian. Die BofA hat sechs Szenarien für Bayers Hoffnungsträger Asundexian durchgerechnet und sieht dabei vor allem Chancen nach oben. Für Bayer rückt ein wichtiger Moment näher: Die US-Zulassung des Gerinnungshemmers Asundexian zur Vorbeugung erneuter Schlaganfälle steht nach Einschätzung der Bank of America unmittelbar bevor. Die Analysten bleiben bei ihrer Kaufempfehlung und trauen dem Mittel in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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