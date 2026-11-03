DJ PTA-Adhoc: Jost AG: Vorstandsmitglied Stefan Heinicke wechselt zu bedeutendem Kunden - erhebliche Auswirkungen auf 2027 erwartet

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

Jost AG: Vorstandsmitglied Stefan Heinicke wechselt zu bedeutendem Kunden - erhebliche Auswirkungen auf 2027 erwartet

Lauf (pta000/03.11.2026/16:05 UTC+1)

Vorstandsmitglied Stefan Heinicke, dessen Ausscheiden aus dem Vorstand der Jost AG (ISIN DE0006216401) zum 30. Juni 2027 am 28. Oktober 2026 mitgeteilt wurde, hat den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er nach seinem Ausscheiden eine Tätigkeit bei einem Kunden der Gesellschaft aufnehmen wird, auf den im Geschäftsjahr 2025 rund ein Drittel der Umsatzerlöse der Gesellschaft entfiel. Herr Heinicke hat zudem um eine vorzeitige Beendigung seines Vorstandsvertrags zum 31. Dezember 2026 gebeten. Der Aufsichtsrat wird hierüber sowie über die künftige Zusammensetzung des Vorstands in den kommenden Wochen entscheiden. Die Geschäftsbeziehung zu diesem Kunden wird bis zum Ausscheiden von Herrn Heinicke vom Vorstandsvorsitzenden Alexander Jost betreut. Der Vorstand erwartet, dass das Ausscheiden von Herrn Heinicke und sein Wechsel zu diesem Kunden erhebliche negative Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis des Geschäftsjahres 2027 haben werden. Eine Quantifizierung erfolgt mit der Prognose für das Geschäftsjahr 2027. Die am 2. Oktober 2026 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert.

Alexander Jost, Vorstandsvorsitzender

(Ende)

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Aussender: Jost AG Saarstr. 11 91207 Lauf Deutschland Ansprechpartner: Alexander Jost Tel.: +49 9123 179-141 E-Mail: a.jost@jost-ag.com Website: www.jost-ag.com ISIN(s): DE0006216401 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in München, Stuttgart

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November 03, 2026 10:05 ET (15:05 GMT)