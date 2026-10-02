DJ PTA-Adhoc: Jost AG: Vorstand erwartet für 2026 Umsatz und Jahresüberschuss über dem Rekordjahr 2024 - Prognose angehoben

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Sonstige

Jost AG: Vorstand erwartet für 2026 Umsatz und Jahresüberschuss über dem Rekordjahr 2024 - Prognose angehoben

Lauf (pta000/02.10.2026/12:25 UTC+2)

Der Vorstand der Jost AG (ISIN DE0006216401) erwartet für das

Geschäftsjahr 2026 Umsatzerlöse und einen Jahresüberschuss über dem Niveau des

Geschäftsjahres 2024 (Umsatz 2,31 Mio. EUR, Jahresüberschuss 395 TEUR). Bereits zum

1. Oktober 2026 liegt der Umsatz nach vorläufigen internen Auswertungen über dem Umsatz

des gesamten Geschäftsjahres 2025.

Im Geschäftsbericht 2025 hatte der Vorstand für 2026 eine stabile Entwicklung von Umsatz

und Jahresüberschuss erwartet. Diese Prognose wird hiermit angehoben.

Da das Geschäft der Jost AG projektbezogen ist, kann der weitere Jahresverlauf

Schwankungen unterliegen.

Alexander Jost, Vorstandsvorsitzender

(Ende)

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Aussender: Jost AG Saarstr. 11 91207 Lauf Deutschland Ansprechpartner: Alexander Jost Tel.: +49 9123 179-141 E-Mail: a.jost@jost-ag.com Website: www.jost-ag.com ISIN(s): DE0006216401 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in München, Stuttgart

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October 02, 2026 06:25 ET (10:25 GMT)