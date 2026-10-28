DJ PTA-Adhoc: Jost AG: Vorstandsmitglied Stefan Heinicke verlängert seinen Vorstandsvertrag nicht
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Jost AG: Vorstandsmitglied Stefan Heinicke verlängert seinen Vorstandsvertrag nicht
Lauf (pta000/28.10.2026/17:30 UTC+1)
Vorstandsmitglied Stefan Heinicke hat dem Aufsichtsrat der Jost AG (ISIN DE0006216401) mitgeteilt, dass er seinen zum 30. Juni 2027 auslaufenden Vorstandsvertrag nicht verlängern wird. Herr Heinicke verantwortet einen wesentlichen Teil der Umsatzerlöse der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat wird sich in seiner Sitzung am 30. Oktober 2026 mit der Nachfolge und der künftigen Zusammensetzung des Vorstands befassen. Der Vorstand wird die Auswirkungen des Ausscheidens auf die Geschäftsentwicklung ab dem Geschäftsjahr 2027 prüfen und hierüber berichten. Bis zu seinem Ausscheiden wird Herr Heinicke die von ihm betreuten Mandate geordnet übergeben.
Alexander Jost, Vorstandsvorsitzender
(Ende)
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October 28, 2026 12:30 ET (16:30 GMT)