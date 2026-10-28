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28.10.2026 18:03 Uhr
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PTA-Adhoc: Jost AG: Vorstandsmitglied Stefan Heinicke verlängert seinen Vorstandsvertrag nicht

DJ PTA-Adhoc: Jost AG: Vorstandsmitglied Stefan Heinicke verlängert seinen Vorstandsvertrag nicht

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

Jost AG: Vorstandsmitglied Stefan Heinicke verlängert seinen Vorstandsvertrag nicht

Lauf (pta000/28.10.2026/17:30 UTC+1)

Vorstandsmitglied Stefan Heinicke hat dem Aufsichtsrat der Jost AG (ISIN DE0006216401) mitgeteilt, dass er seinen zum 30. Juni 2027 auslaufenden Vorstandsvertrag nicht verlängern wird. Herr Heinicke verantwortet einen wesentlichen Teil der Umsatzerlöse der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat wird sich in seiner Sitzung am 30. Oktober 2026 mit der Nachfolge und der künftigen Zusammensetzung des Vorstands befassen. Der Vorstand wird die Auswirkungen des Ausscheidens auf die Geschäftsentwicklung ab dem Geschäftsjahr 2027 prüfen und hierüber berichten. Bis zu seinem Ausscheiden wird Herr Heinicke die von ihm betreuten Mandate geordnet übergeben.

Alexander Jost, Vorstandsvorsitzender

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Jost AG 
           Saarstr. 11 
           91207 Lauf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Alexander Jost 
Tel.:         +49 9123 179-141 
E-Mail:        a.jost@jost-ag.com 
Website:       www.jost-ag.com 
ISIN(s):       DE0006216401 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793205000841 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2026 12:30 ET (16:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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