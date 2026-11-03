Neues, optimiertes Clear-Aligner-Material gibt Kieferorthopäden mehr Kontrolle

Angelalign Technology Inc. (6699.HK) ("Angel") http://www.angelaligner.com, ein weltweit führender Anbieter von Clear Alignern, hat heute ein neues, eigens entwickeltes Aligner-Material SuperElastic (MC-SE*) vorgestellt, das gegenüber dem bisherigen Material einen bedeutenden Leistungssprung darstellt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261102199692/de/

Kieferorthopäden fordern seit Langem neue Aligner-Materialien, die eine bessere Behandlung komplexer Fälle ermöglichen: biologisch verträgliche Kraftniveaus, einen großen elastischen Arbeitsbereich sowie Festigkeit und Zähigkeit. MC-SE* bietet all das.

"Angel ist der Innovation verpflichtet und gibt sich nie mit 'gut genug' zufrieden. MC-SE* ist das Ergebnis von sieben Jahren Materialforschung und -prüfung sowie der Optimierung unserer Fertigungsverfahren. Das neue Material stellt eine neue Generation von Aligner-Materialien dar, die es Kieferorthopäden ermöglicht, eine differenzierte Behandlung anzubieten", so Fox Hu, CEO von Angel.

MC-SE wird vorbehaltlich der entsprechenden Registrierungen global verfügbar sein.

Ein neues Material für komplexe Fälle

Das Material von Clear Alignern bestimmt, wie konstant die Krafteinwirkung auf die Zähne ist, wie formstabil die Aligner über die gesamte Tragedauer bleiben und wie angenehm sie für Patienten zu tragen sind.

Das derzeitige Material von Angel ist ein weiches, mehrschichtiges Polymer auf PETG-Basis, das darauf ausgelegt ist, eine sanfte, aber langanhaltende Krafteinwirkung zu erzeugen. MC-SE basiert auf einem anderen Werkstoff und bringt deutliche Verbesserungen mit sich:

Sanfte konstante Krafteinwirkung: erzeugt über den gesamten Tragezyklus hinweg eine kontinuierliche Kraft auf biologisch sicherem Niveau.

erzeugt über den gesamten Tragezyklus hinweg eine kontinuierliche Kraft auf biologisch sicherem Niveau. Erweiterter elastischer Bereich: lässt sich weiter biegen und dehnen als herkömmliche Materialien und kehrt in seine ursprüngliche Form zurück, was neue klinische Möglichkeiten eröffnet.

lässt sich weiter biegen und dehnen als herkömmliche Materialien und kehrt in seine ursprüngliche Form zurück, was neue klinische Möglichkeiten eröffnet. Hervorragende elastische Rückstellung: Im Drei-Punkt-Biegeversuch bei acht Prozent Dehnung federt MC-SE in seine ursprüngliche flache Form zurück. Im Gegensatz dazu bleiben Proben aus handelsüblichem PETG und dem aktuellen Material von Angel sichtbar verformt.

Im Drei-Punkt-Biegeversuch bei acht Prozent Dehnung federt MC-SE in seine ursprüngliche flache Form zurück. Im Gegensatz dazu bleiben Proben aus handelsüblichem PETG und dem aktuellen Material von Angel sichtbar verformt. Strukturelle Festigkeit und Zähigkeit: Eine Schicht aus medizinischem Polyamid innerhalb der mehrschichtigen Struktur von MC-SE sorgt für zusätzliche Festigkeit und Zähigkeit.

Inspiriert von den traditionellen klinischen Methoden der Kieferorthopädie

Nickel-Titan-Bögen (NiTi), die von Kieferorthopäden wegen ihrer geringen, kontinuierlichen Krafteinwirkung geschätzt werden, haben sich bei der Verwendung von Drähten und Brackets als Standard etabliert. Angel ist stolz, auf dieser Tradition aufzubauen und präsentiert nun MC-SE ein Material, das diese Eigenschaften auf Aligner überträgt.

Dieser Leistungssprung war dank der Integration von medizinischen Polyamiden in das Aligner-Material möglich. Die Materialfamilie der Polyamide, zu der auch Kevlar und Nylon gehören, wird in extremen Anwendungsbereichen eingesetzt, die Elastizität, Festigkeit und Zähigkeit erfordern. MC-SE vereint diese Eigenschaften in einem neuartigen Aligner-Material.

Aligner aus medizinischen Polyamiden eröffnen vielversprechende Behandlungsmöglichkeiten. Angel wird diese Materialplattform mit verschiedenen Varianten ausbauen, um unterschiedliche Krafteffekte zu erzielen.

"Bei Angel entwickeln wir Innovationen, indem wir auf die Bedürfnisse von Kieferorthopäden hören und Behandlungsergebnisse analysieren. Wir erhalten von Klinikern viele komplexe Fälle", so Richard Hirschland, Chief Commercial Officer und SVP von Angel. "Das Aligner-Material bildet die Grundlage jeder Behandlung. MC-SE bietet Kieferorthopäden eine stärkere Basis, auf der sie aufbauen können. Die Innovation folgt auf angelButtonTM A6 Mandibular Advancement und Pressure Points und unterstreicht unser Engagement, kontinuierlich neue klinische Lösungen für Kieferorthopäden zu entwickeln."

Weitere Informationen finden Sie unter www.angelaligner.com

MC-SE wird vorbehaltlich der erforderlichen Registrierungen und anstehenden Markeneintragung global verfügbar sein.

Über Angelalign Technology Inc.

Angelalign Technology Inc. wurde 2003 gegründet und ist seit 2021 börsennotiert. Das Unternehmen bietet Fachkräften mit klinischem Schwerpunkt und Patienten in über 60 Ländern Clear-Aligner-Lösungen an. Mit bisher insgesamt mehr als zwei Millionen behandelten Fällen und einer Marktkapitalisierung von rund zwei Milliarden US-Dollar konzentriert sich das Unternehmen auf klinische Innovationen und professionelle Unterstützung, um Fachleuten dabei zu helfen, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Die etablierten globalen Geschäftsaktivitäten und die kontinuierlichen Investitionen in Innovationen untermauern das langfristige Engagement gegenüber Kieferorthopäden und ihren Patienten. Weitere Informationen finden Sie unter angelaligner.com.

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